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Hazine buldular

Güncel gelişmelerin de etkisiyle büyükşehirlerde yaşayan insalarda yeni yatırım kanallarına dair bir arayış başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bugün tarım sektörünü ilgilendiren önemli bir tebliğ yayımladı. uparazzi Genel Müdürü Serkan Şenyer, 2019 yılında yaklaşık 40 bin vatandaşa hazineye ait 400 milyon metrekareden fazla arazi kiralandığını söyledi.

Hazine buldular

Resmî gazetede yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait son tebliğe göre mülkiyeti hazineye ait olan tarım arazileri, çiftçiye on sene süreyle kiraya verilebilecek. Son yıllarda tarım sektörünün gelişimi adına uygulanan düzenlemelerle kırsal alanlara ve arsa/arazi yatırımlarına yönlenen ilginin bu son gelişmeyle daha da artacağını, doğaya yerleşen insanların nüfusta kapladıkları yüzdenin büyümeye devam edeceğini söylemek mümkün.

Yayınlanan tebliğe göre, tarım arazisinin olduğu yerde çiftçilerden yeterli talep gelmezse ve arazi boşta kalırsa normal vatandaşlar ve tüzel kişiler de çiftçilik yapabilmek için tarım arazisi kiralama hakkına sahip olacak. Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiler ilk yıl için tarım arazisinin rayiç bedelinin %1,5’u olarak belirlenen kira bedelini ödeyerek hazineye ait maksimum 60 (altmış) dönüme kadar araziyi kiralayabilecek.

uparazzi Genel Müdürü Serkan Şenyer, konuyla ilgili olarak 2019 yılında yaklaşık 40.000 vatandaşa hazineye ait 400 milyon metrekareden fazla arazi kiralandığını söyleyerek en çok arazi kiralanan illerin sırasıyla; 46,7 milyon metrekare ile Konya, 18 milyon metrekare ile Çorum, 6,4 milyon metrekare ile Kırklareli, 4,8 milyon metrekare ile Muğla ve 2,4 milyon metrekare ile Kütahya illerinden yapıldığını ekledi. 2005 yılından bu yana Türkiye’de çiftçilikle uğraşan kişi sayısındaki düzenli artış ve 2015’ten itibaren tarıma ayrılan alanlarda gözlenen yaklaşık %20 oranındaki büyümeyse; arsa ve arazi yatırımlarının her geçen gün daha yoğun talep gördüğünü destekliyor.

Tarım alanlarının kullanımı ve sektörün gelişimi için devletin sağladığı teşvikler ve oluşturduğu düzenlemeler, arsa-arazi almak, satmak ya da kiralamak isteyenler için bu işin teknik ve finansal parametrelerine hâkim gayrimenkul markalarına ilginin artmasına neden oluyor. Özellikle arsa ve arazi yatırımları alanında uzmanlığa sahip uparazzi, kurulduğu günden bu yana Türkiye’de bu konuda rehberliğe ihtiyaç duyan vatandaşlara doğru ve güvenilir yatırım adımları atmalarında destek ve danışmanlık sağlıyor.

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ÇİFTÇİLER HAZİNE BULDUUparazzi Genel Müdürü Serkan Şenyer
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