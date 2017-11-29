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Hazine ona emanet

Akbank’ta Hazine Ali Batu Karaali’ye emanet...

Hazine ona emanet

Akbank’ta Hazine'nin başına  Ali Batu Karaali getirildi. Finans sektörünün önemli kurumlarında uzun yıllardır yurt içinde ve yurt dışında üst düzey görevlerde bulunan Ali Batu Karaali, Akbank’ta Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini devralıyor. 2010 yılından bu yana Akbank’ta Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Kerim Rota’nın 5 Aralık’ta görevinden ayrılmasının ardından Karaali, BDDK’ya gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınması sonrasında yeni görevine başlayacak.
Türkiye’de ve yurt dışında 1987 yılından bu yana çeşitli kurumlarda yöneticilik yapan Karaali, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu.

 
 

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