Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek ANKARA (AA) - Hazine yarın 2 tahvil ihalesi yapacak.Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 2 yıl (546 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.İkinci...

ANKARA (AA) - Hazine yarın 2 tahvil ihalesi yapacak.

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 2 yıl (546 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede 5 yıl (1708 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli, devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.