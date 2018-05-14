Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine yarın 2 tahvil ihalesi yapacak.
Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 2 yıl (546 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede 5 yıl (1708 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli, devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 2 yıl (546 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede 5 yıl (1708 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli, devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.