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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine yarın 2 tahvil ihalesi yapacak.Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 2 yıl (546 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.İkinci...

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
ANKARA (AA) - Hazine yarın 2 tahvil ihalesi yapacak.
Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 2 yıl (546 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede 5 yıl (1708 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli, devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
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