Hazır Giyim ihracatı 20 milyon doları aşacak

Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisinin neden olduğu küresel talep daralması, önemli pazarlardaki kısıtlamalar ve tüketimin kimi sektörlerde ciddi oranda azalmasına rağmen ihracat ailesi birçok sektörde başarısını sürdürdü. 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalarına devam ederken, pandeminin tüm zorlu koşullarına rağmen geçtiğimiz yılın ihracatı, Yeni Ekonomi Programı 2020 İhracat hedefi olan 165,9 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Türkiye’nin 2020 yılı ihracatı 169 milyar 514 milyon dolar oldu. Yeni normalin ilk yılı olan bu yıl 184 milyar dolar ihracat hedeflenirken, geçtiğimiz yıl 17 milyar 143 milyon dolar ihracat rakamıyla hazır giyim, tüm sektörler arasında üçüncü oldu. Sektör en çok ihracatı ise 3,1 milyar dolar ile Almanya’ya yaptı.

“Hazır giyimde beklentilerimiz büyük”

Bursa’da düzenlenen Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Toplantısı’na online katılan TİM Başkanı İsmail Gülle, yaptığı konuşmada sektörün önemine değindi. Gülle, “2020 yılı son çeyrekte ihracatımızı 50 milyar doların üzerine taşıdık. Bu tempoyu korumamız gerekiyor. Bu noktada özellikle 2020’nin son aylarında önemli başarılara imza atan hazır giyim sektörümüzden beklentilerimiz büyük. Sektörümüzün ekim ayında ulaştığı 1 milyar 850 milyon dolarlık tüm zamanların ihracat rekoru çok daha iyilerini yapabileceğimizi ortaya koyuyor.” dedi.

“ABD’ye sektör ihracatı 793,6 milyon dolar”

Gülle, sektörün 2020’de ihracatının küçük bir düşüş yaşasa da 17,14 milyar dolar olduğunu ve hazır giyimin ülke ihracatındaki payının yüzde 10’un üzerine çıktığını söyledi. Hazır giyim sektörünün geçtiğimiz yılın 12 ayın 8’inde, ihracatını artırma başarısı gösterdiğine vurgu yapan Gülle, “2020 yılında hazır giyim sektörü, 100 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı ülkeler arasında; Kanada’ya ihracatını yüzde 50 artışla 100,8 milyon dolara, Kazakistan’a yüzde 38 artışla 221,4 milyon dolara, Çekya’ya yüzde 25 artışla 124,6 milyon dolara, ABD’ye ise yüzde 23 artışla 793,6 milyon dolara çıkarma başarısı gösterdi.” diye konuştu.

“Bu yıl 20 milyar doları aşmasını bekliyoruz”

Bu yıl hazır giyim sektörü ihracatının, 20 milyar doları aşmasını beklediklerini dile getiren Gülle, şunları kaydetti:

“Bu anlamda, bir yandan, toplamda en büyük ikinci pazarımız, hazır giyim sektöründe ise en büyük 3’üncü pazarımız olan Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşmanın belirsizlikleri ortadan kaldırmasının, diğer yandan da pandeminin aşılamalarla birlikte hafiflemesi elimizi güçlendirecek. Önceki toplantılarımızda Brexit sonrası, önümüzdeki 3 farklı senaryo olduğunu ve bizler için en avantajlı senaryonun ülkemizin en kısa sürede Birleşik Krallık ile uygun şartlarda bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalaması olduğunu ifade etmiştim. TİM olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde, anlaşmasız Brexit ile DTÖ tarifelerinin uygulanması durumunda, hazır giyim sektörünün, 200 milyon dolarlık tarife ile en çok etkilenecek sektör olacağını da söylemiştim. Bugün bu risk ortadan kalkmış durumda. Sayın Bakanımızla her bir araya geldiğimizde, konunun önemini kendilerine ifade ettik. Sağ olsunlar, büyük emek harcayarak, yıl bitmeden, tüm belirsizlikleri ortadan kaldıracak şekilde, Birleşik Krallık ile bir anlaşma imzalandı. Diğer yandan, AB sonrası Birleşik Krallık’ın ilk Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler arasında yer almamız bu pazardaki gücümüzü ve tedarikte ülkemize biçilen rolün büyüklüğünü ortaya koyuyor.”

“Türkiye’nin rolü artıyor”

Küresel tedarik zincirlerinde Türkiye’nin rolünün artması beklentisinin yerinde olduğunu görmeye başladıklarını ifade eden Gülle, “Yalnızca hazır giyimde değil, her sektörde alıcılar tedarikte çeşitlendirmeye gitmeye başladılar. Bu noktada, rekabet gücümüzü korumak adına, yüksek kaliteye ve katma değerli üretime yoğunlaşmamız, hazır giyimde küresel tedarikte çok daha büyük bir pay almamızı sağlayacaktır. İhracatın saha neferleri olarak, pandemi döneminde de yaptığımız gibi, her zorlu koşulda çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

2020 Yılı Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörünün Aylara Göre Toplam İhracatı

Ocak:1.490,3 milyon dolar

Şubat:1.516,9 milyon dolar

Mart:1.209,8 milyon dolar

Nisan:573,6 milyon dolar

Mayıs:836,9 milyon dolar

Haziran:1.348,8 milyon dolar

Temmuz:1.804,8 milyon dolar

Ağustos:1.538,7 milyon dolar

Eylül:1.789,6 milyon dolar

Ekim:1.849,7 milyon dolar

Kasım:1.519,9 milyon dolar

Aralık:1.660,1 milyon dolar

Toplam:17,14 milyar dolar

2020’de En Çok İhracat Yapılan 5 Ülke

1.Almanya: 3,1 milyar dolar

2.İspanya: 2 milyar dolar

3.Birleşik Krallık:1,9 milyar dolar

4.Hollanda:1,3 milyar dolar

5.Fransa:809,2 milyon dolar

2020’de İhracatta En Fazla Artış Gösteren Ülkeler (2020’de ihracatın 100 milyon dolardan fazla olduğu ülkeler)

1.Kanada: 100,8 milyon dolar-%49,39 artış

2.Kazakistan:221,4 milyon dolar-37,96 artış

3.Çekya:124,6 milyon dolar- %25,8 artış

4.ABD:793,6 milyon dolar-%22,62 artış

5.Romanya:227,3 milyon dolar-%19,24 artış

2020’de Sektörün İhracatında En Çok Artış Gösteren 5 Alt Mal Grubu

1.Konfeksiyon: 292,4 milyon dolar-% 20.812,4 artış

2. Konfeksiyon diğer hazır eşya (çadır çuval vb.): 908,3 milyon dolar-%83,4 artış

3.Konfeksiyon spor ve yüzme kıyafetleri: 216 milyon dolar-%17,7 artış

4. Konfeksiyon bebe giyimi ve eşyası: 291,2 milyon dolar-%3,4 artış

5.Konfeksiyon iç giyim: 312,4 milyon dolar-%1,0 artış

