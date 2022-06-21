Hedef 1 milyar dolar

Türkiye'nin en büyük metal ambalaj şirketi olan Sarten, 1 milyar dolarlık şirket olma hedefini öne çekti. Bu sene 50'inci yıllarını kutladıklarını söyleyen Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, en geç 2026 yılına kadar 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacaklarını söyledi. Fabrika yatırımlarının da devam ettiğini belirten Sarıbekir, her sene bir yeni fabrika ile 2030 yılına 30 fabrika ile girmeyi hedeflediklerini belirtti.

Metal ambalajda Türkiye'nin en büyüğü olan ve dünyada da ilk 10 arasında yer alan Sarten Ambalaj yeni yatırımlarla büyümeyi planlıyor. Şirket olarak 50'inci yıllarını kutladıklarını belirten Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, bu yılın planlarını 10 yıl önce yaptıklarını, 60'ıncı yıl planlarının da şimdiden hazır olduğunu söyledi. 2030’da 1 milyar dolarlık bir ambalaj şirketi olma hedefi koyduklarını ancak bunu daha erkene çektiklerini ifade eden Sarıbekir, en geç 2026 yılında hedefe varacaklarını tahmin ettiklerini kaydetti. Sarıbekir, 2030'a gelindiğinde de Sarten'in bölgesel bir lider firma olacağını vurguladı.

2030’DA 30 FABRİKA HEDEFLENİYOR

Bu seneyi 700 milyon dolar ciro ile bitireceklerini öngördüklerini anlatan Sarıbekir, "Fabrika yatırımlarımız devam ediyor. Her sene bir fabrika kurarak 2030 yılına 30 fabrika ile girmeyi hedefliyoruz. Bu yıl Çerközköy’de bir fabrika kurduk. Son olarak Niğde'de bir fabrika yatırımına başladık, 2023 yılının Nisan-Mayıs aylarında fabrikayı açmayı planlıyoruz. Niğde ve çevresi tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişeceği yerler olacak. Aynı zamanda tarım olarak Türkiye’nin geleceği. Bu yüzden Niğde'deki yatırımımıza çok önem veriyoruz. Ambalaj üreticisi olduğumuz için müşterilerimiz nereye gidiyorsa oraya gidiyoruz." dedi.

“MESLEK LİSELERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Sarten olarak dünyanın hemen her yerine ihracat yaptıklarını ve her sene bir fabrika kuracak kadar büyüdüklerini kaydeden Zeki Sarıbekir, yetişmiş eleman konusunun ise sıkıntı yaratmaya devam ettiğine dikkat çekti. Sarıbekir, şunları söyledi: "Biz her sene bir fabrika kurabiliriz ama iki tane kurmak için insan kaynağı bulamayız. Bizim gençleri yetiştirmemiz gerekiyor ve bu anlamda meslek liseleri çok önemli. Şu anda meslek liseli gençlere üniversitelilerden daha fazla değer veriyoruz. İşin tekniğini öğrenen lise mezunu gençlere çok iş var. Uzun yıllardır Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yeni atölyeler ve kültürel etkinlik alanları kazandırmak için destek veriyoruz. 2020 yılında okulun adının, Sarten Ambalaj’ın onursal başkanı kurucumuz Yusuf Sarıbekir’in ismi ile Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesine karar verildi. Bunun gururuyla okulumuzu ve nicelerini desteklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, burada okuyan öğrencileri fabrikalarımızda staj programlarına alarak pratik bilgilerini artırmalarına da katkıda bulunuyoruz."

Sarten'de 3 bin 200 kişinin çalıştığını ve bu rakamın yeni fabrikayla birlikte 3 bin 500 kişiye ulaşacağını belirten Zeki Sarıbekir, meslek liselilerle birlikte üretimin daha da artacağını kaydetti.

Yurtdışındaki yatırımların da devam ettiği bilgisini veren Sarıbekir, Rusya'da savaşa rağmen fabrikanın kapanmadığını ancak yatırımları askıya aldıklarını ifade etti. Sarıbekir, Türkiye’den yarı mamul ve hammadde yolladıklarını, tahsilatları da yapabildiklerini söyledi. Hollanda’da da üç vardiyaya çıkmayı planlarken tek vardiyaya inmek zorunda kaldıklarını dile getiren Zeki Sarıbekir, Rusya'daki savaş nedeniyle enerji maliyetlerinde yaşanan artış ve ekonomik küçülmenin orada kendilerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

EKONOMİNİN KURTULUŞ REÇETESİ İHRACAT

Türkiye ekonomisinin kurtuluş yolunun ihracattan geçtiğini vurgulayan Sarıbekir, her firmanın ürettiğinin en az yarısını ihraç etmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle katma değerli ürünlerin ihracatına yoğunlaşılması gerektiğini ifade eden Zeki Sarıbekir, hammadde yatırımlarına da ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti.

YURTDIŞINDA SATIN ALMAK İÇİN ŞİRKET ARIYOR

Yurtdışında ana iş kolları olan metal ambalajda büyümeye devam edeceklerini söyleyen Sarıbekir, bu alanda şirket satın alma fırsatlarını da sürekli takip edeceklerinin altını çizdi. Zeki Sarıbekir, "Avrupa dahil yakın coğrafyada ve Amerika’da direkt bir rakibimiz olursa bu firmayı satın almak isteriz. Yurtiçinde ise metal ambalajda belli bir doygunluğa ulaştık. Metal ambalajda değil ama cam ve kağıt gibi üretmediğimiz ambalaj kalemlerinde şirket satın almaları yapabiliriz." dedi.

ATIK İTHALATINI KADEMELİ AZALTALIM

Kendisinin aynı zamanda Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı olduğunu da belirten Sarıbekir, bütün ürünlerin ambalaj içerisinde satılması gerektiğini belirtti. Zeki Sarıbekir, "Bir ürün en kötü ambalaja bile girse açıkta satılmasından daha iyi. Ben bunu hep söylüyorum, ambalaj insan ömrünü uzatır. Ambalajlı bir su içtiğinizde bile o ambalajın markası var, kaynağın nereden geldiği belli. Ambalaj ürüne bir kimlik verir, o yüzden bütün ambalajları savunuyorum. Çevreyi ambalaj kirletmiyor, insan kirletiyor. Yere atarsan kirletirsin, geri dönüşüme atarsan tekrar kullanabilirsin. Hepsi de dönüşebilir." dedi.

Türkiye'nin plastik atık ithalatına da değinen Zeki Sarıbekir, "Geri dönüşüm sanayinin gelişebilmesi için bir miktar ithalat yapılması doğru ama sanayiyi bir an önce geliştirip ithalatı durdurmak lazım. Her sene yüzde 20 azaltılarak iptal edilebilir. Bir günde yasaklamayalım ama 5 sene içinde yasaklayalım. Biz kesinlikle dünyanın çöpünü kullanabilecek bir ülke değiliz. Bütün dünyada nasıl toplanıyorsa Türkiye’de de aynı şekilde olmalı." ifadelerini kullandı.