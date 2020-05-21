Hedef 1 milyar lira

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), 750’nci projesine imza attı. Hayata geçirilen ‘Büyük Veri Analitiği ve Veri Zenginleştirme Projesi’; İTÜNOVA TTO, Doğuş Teknoloji ve İTÜ AI Yapay Zeka ve Veri Bilimi Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Bu projeyle 750’nci projeyi hayata geçiren İTÜNOVA TTO’nun, üniversite-sanayi iş birliği projelerinin toplam büyüklüğü ise 223 Milyon TL oldu.

‘Bilgi’yi sanayi ile buluşturma ve ticarileştirme hedefiyle önemli çalışmalara imza atan İTÜNOVA TTO, 750’nci projesini hayata geçirdi. İTÜNOVA TTO, İTÜ AI Yapay Zeka ve Verim Bilimi Merkezi ve Doğuş Teknoloji iş birliğiyle başlatılan projenin yöneticiliğini İTÜ Akademisyenlerinden Doç.Dr.Altan Çakır yürütüyor.

Proje ile ilgili konuşan İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal şunları söyledi; “İTÜNOVA TTO’nun 750’nci projesini İTÜ AI Yapay Zeka ve Veri Bilim Merkezi işbirliğiyle hayata geçiriyoruz. İTÜ bünyesindeki Yapay Zeka ve Veri Bilim Merkezi’miz, devlet üniversiteleri arasında alanındaki ilk merkezdir. Bu merkezimizde, ileri veri ve yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesini, kamu ve sanayiye ait problemlerin çözümüne yönelik çalışmaların yürütülmesini hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz iş birlikleri ile ülkenin bilim ve teknolojide uluslararası rekabetçi gücünü arttırmayı ve yüksek teknolojide dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyoruz.”

Ciro bazında yüzde 60 büyüme

İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Ekrem Özcan, “İTÜNOVA TTO olarak yılın ilk dört ayında 40 yeni projeyi daha hayata geçirdik ve böylece toplamda 750 projeye ulaştık. Hayata geçirdiğimiz 750 projenin büyüklüğü ise 223 Milyon TL’yi geçti. Üniversite-sanayi iş birliklerinde hedefimiz 1 milyar TL’lik proje büyüklüğüne ulaşmak. Başta akademisyenlerimizin bilgi birikimi ve deneyim paylaşımları olmak üzere, Teknoloji Transferi Ofisi çalışma arkadaşlarımızın da emekleri sayesinde, bu seneki ilk 4 aylık ciromuz, geçen seneki dönemin 1.6 katı olarak gerçekleşti. Ciro bazında yüzde 60 büyüme gerçekleştirdik” diye konuştu.

İTÜNOVA TTO, Doğuş Teknoloji ve İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Büyük Veri Analitiği ve Veri Zenginleştirme Projesi’ ile güncel gelişmeler çerçevesinde, yapısal verilere ek olarak yarı yapısal ve yapısal olmayan verilerin iş-zekâsı ve analitiği özelinde büyük veri dağıtık sistemlerinde depolanması sağlanıyor. Ayrıca belirli yapay zeka odaklı filtrelerden geçirilerek dağıtık işlenmesi ile bir veri gölü oluşturması hedefleniyor.