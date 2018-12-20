Hedef 125 milyon dolar

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye'nin kesme çiçekte 2019 yılı ihracat hedefi 125 milyon dolar olarak belirlendi.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçek sektörü açısından yılın oldukça iyi geçtiğini, 2017 yılında 85 milyon dolar olan kesme çiçek ihracatının bu yıl yaklaşık yüzde 20 arttığını söyledi.

Halen 97 milyon dolar düzeyinde olan ihracatın yıl sonuna kadar 102 milyon dolara ulaşacağını belirten Yılmaz, önümüzdeki yılın hedeflediklerini de belirlediklerini bildirdi.

Son 5 yıla bakıldığı zaman çiçek ihracatının yıllık ortalama yüzde 20 arttığını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yüzde 20'lik artışa göre önümüzdeki yıl için 125 milyon dolarlık bir hedef oluşturalım diye düşündük. 2018 yılını 102 milyon dolarlık ihracatla kapatacağımızı düşünüyoruz, 2019 yılı için ilk etapta 125 milyon dolarlık hedef koyduk, fakat ben bu rakamı daha da büyütebileceğimize ve 125-150 milyon dolar arasında bir ihracatla 2019'u kapatacağımıza inanıyorum. Aslında bu ihracat rakamları bizim potansiyelimizi yansıtmıyor. 100 milyon dolarlık çiçek ihracatı büyük bir rakam değil. Dünyadaki rakiplerimizin 800 milyon dolar, 1 milyar dolar ihracatı var. Bunun en büyük nedeni Türkiye'de çiçek üretimi yapılacak üretim alanlarının olmayışı. Üreticiler kendi imkanlarıyla arazi satın alıp üretmeye çalışıyor. Kamuya ait atıl vaziyette duran araziler sektöre kazandırılırsa ihracat rakamlarının çok daha yukarılara çıkabileceğini düşünüyorum."

Çiçek üretiminin büyük bölümünün güney sahillerinde yapıldığına işaret eden Yılmaz, güney sahillerinde arazi fiyatlarının çok yüksek olduğunu dile getirdi.

- 65 ülkeye ihracat

Sektörün 65 ülkeye ihracat yaptığını, ihracatta ilk sıraları da Hollanda, İngiltere, Özbekistan, Almanya ve Azerbaycan'ın aldığını kaydeden Yılmaz, Rusya'ya ihracatta gümrüklerde birtakım engellemelerle karşılaştıklarını, bunun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz, en çok karanfil satıldığını, tür çeşitliliğinin sağlanması için yüksek teknolojinin kullanıldığı seralara geçmek gerektiğini vurguladı. Kamuya ait arazileri bu nedenle istediklerini belirten Yılmaz, "Kendi kiraladığımız alanlarda kısa vadeli kiralamalar söz konusu, bu nedenle üreticiler teknolojik seralar oluşturamıyor. Eğer kamuya ait araziler bize turizmdeki tahsise benzer bir şekilde tahsis edilirse o zaman yüksek teknolojili seralar yaparız, ürün çeşitliliği de sağlarız." diye konuştu.

Türkiye'de aslında kesme çiçeğin dışında çok ciddi bir dış mekan çiçeği üretimi de söz konusu olduğunu anlatan Yılmaz, "Dış mekanda çeşit fazla, üretim çok kaliteli. Bu alandaki üreticiler henüz ihracatın farkında değil, onları ihracatçı yapmaya yönelik çalışmalarımız var. Dış mekan bitkilerinde ciddi bir potansiyel var." açıklamasında bulundu.

Yeni yıl dönemi dolayısıyla yaklaşık 65 milyon dal çiçek ihracatı yapıldığını da kaydeden Yılmaz, son bir ayda yaklaşık 9,5 milyon dolarlık karanfil, 2 milyon dolarlık da Noel çelengi ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.