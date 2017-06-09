Hedef 500 milyar lira

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, varlık teminatlı menkul kıymet ve sukuk gibi yeni nesil yatırım enstrümanlarıyla piyasaların fonlandığını belirterek, "Yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere şirketlerimize geçen yıl 350 milyar TL finansman sağladık. Bu yıl hedefimiz 500 milyar TL." dedi.

Ertaş, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımın yılbaşında yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Ertaş, "Aradan geçen birkaç aya rağmen çalışanların fon tutarı 343 milyon TL’ye, katılımcı sayısı da 2,8 milyon kişiye ulaştı. Bugün hisse senedi, tahvil, bono, BES başta olmak üzere 10 milyonun üzerinde vatandaşımız doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasamızın müşterisidir." ifadelerini kullandı.

Yatırım enstrümanlarında istenen çeşitliliği oluşturmak için çalıştıklarını belirten Ertaş, sermaye piyasalarına sağlanan katkıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birkaç yıl önce ülkemizde sadece devlet tahvili ve hisse senedi varken, bugün tahvil, bono, sukuk, varlık teminatlı menkul kıymet gibi yurt dışında uygulaması bulunan bütün sermaye piyasası enstrümanları ülkemizde mevcuttur ve bu araçlar yoluyla 2015 yılında yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere şirketlerimize 253 milyar TL, geçen yıl 350 milyar TL finansman sağladık. Bu yıl hedefimiz 500 milyar TL kaynak sağlamak."





- "400 halka açık şirket bizim yetinebileceğimiz rakamlar değil"



Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ da Türk sermaye piyasalarının belirsizlik olarak addedilen referandumu geride bıraktığını belirterek, "Endeksimiz, Gezi olayları öncesi ulaştığımız seviyelerin çok üstünde seyrediyor ve artık 100.000'leri konuşuyoruz. Son veriler, ekonominin en önemli ayaklarından bankacılık sektörümüzde karlılığın ve dolayısıyla öz kaynak büyümesinin devam ettiğini gösteriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin 1 trilyon dolara yaklaşan ekonomisiyle çok daha gelişmiş bir sermaye piyasasını hak ettiğini vurgulayan Karadağ, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz 200 milyar dolarlık bir piyasa değeri ya da 400 halka açık şirket, bizim yetinebileceğimiz rakamlar değil. 80 milyonluk bir ülkede aktif olarak işlem yapan 300-350 bin bireysel yatırımcı bizi hedeflerimize taşımak için yeterli değil. 2023 yılı ekonomik hedeflerine ulaşmak istiyorsak çok daha fazlasını yapmaya mecburuz."

Türk ekonomisinin sermaye piyasalarında sağlanacak sürdürülebilir gelişimle beraber daha nitelikli büyüyeceğini belirten Karadağ, Mavi'nin halka arzının, diğer şirketler için de örnek teşkil edeceğini söyledi.



- "Yıldız Pazar’da işlem görmek isteyenler için yeni bir mevzuatı gündeme aldık"



Himmet Karadağ, Borsa İstanbul'un dün yapılan Genel Kurulu'na ilişkin, "Dün gerçekleştirdiğimiz genel kurulda yönetim kurulumuza seçilen ve piyasalarda yüksek tecrübeye sahip Genel Müdürümüz Murat Çetinkaya ve diğer üyelerimizle yönetimimiz daha da güçlenmiş bulunuyor." ifadesini kullandı.

Yeni yönetimle beraber Borsa İstanbul’un halka arz ve ihraçlardaki gücünü de artırmış olduklarını vurgulayan Karadağ, şöyle konuştu:

"Dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Yıldız Pazar’da işlem görmek isteyen şirketler için SPK onayına sunacağımız yeni bir mevzuatı gündeme aldık. Buna göre, şirketler son iki dönem kar etme şartını sağlamasa bile Borsamızın öngördüğü bazı hususları yerine getirmesi halinde Yıldız Pazar’da işlem görebilecekler. 2016 yılında 91 milyar TL’ye ulaşan özel sektör borçlanma araçları ihraç tutarı bize aslında bir şeyi çok net gösteriyor; doğru model ve sermaye piyasası paydaşlarının yeni girişimlere desteğiyle beraber başarı da kendiliğinden geliyor."

Kira sertifikaları ve finansman bonolarının halkı piyasalara çekeceğine inandıklarını ifade eden Karadağ, yeni yatırım aracı türlerini hizmete koymaya devam edeceklerini bildirdi.



- "Şirketlere 2 milyar TL öz kaynak sağlandı"



TSPB Başkanı İlhami Koç ise birliğin 83 aracı kurum, 51 portföy yönetim şirketi ve 48 yatırım ortaklığından oluştuğunu hatırlatarak, "Buna sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan 44 bankayı da eklediğimizde üyelerimiz 226 kurumdan oluşuyor. Bu anlamda ülkemizin en büyük finansal örgütü konumundayız." ifadesini kullandı.

Türk sermaye piyasalarının zorlu geçen 2016'da işlevini yerine getirmeye devam ettiğini belirten Koç, geçen yıl şirketlere halka arz ve sermaye artırımlarıyla 2 milyar TL öz kaynak, aynı yıl tahvil/bono ihraçlarıyla da 90 milyar TL’lik finansman sağlandığını bildirdi.

Koç, geçen 10 yılda yurt içi yerleşiklerin finansal tasarruflarında yıllık ortalama yüzde 12 civarında artış olduğunu, bununla beraber yurt içindeki tasarrufların dağılımında ciddi bir değişiklik sağlanamadığını kaydetti.

Sektörde gerek aracılık gerekse portföy yönetimi tarafında gelirlerin düştüğünü, aracılık sektörünün toplam gelirlerinin 2015'te yüzde 26 büyürken, 2016'daki artışın yüzde 9’da kaldığını belirten Koç, şunları söyledi:

"Portföy yönetimi tarafında gelirlerdeki artış yüzde 29’dan yüzde 17’ye geriledi. 2016 yılı başından bu yana 4 aracı kurum, başka aracı kurum veya banka bünyesinde birleşirken, 10 aracı kurum birlik üyeliğinden çıktı. 2016 yılında 4 aracı kurum, yılbaşından bu yana da 3 aracı kurum faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Portföy yönetim şirketleri açısından da benzer gelişmeler yaşandı. 2016 yılında 2’si başka bir portföy yönetim şirketiyle birleşerek toplamda 4 portföy yönetim şirketi, birlik üyeliğinden çıktı. 2016 yılı başından bu yana 3 banka üyelikten çıktı."