Hedef ABD pazarı

Pandeminin etkilerinin tüm dünyada devam ettiğini ancak ülkemizde de aşılama çalışmalarının başlamasının ardından, Covid-19’un yayılımının önüne geçilmesinde umut verici bir yol kat edildiğini dile getiren MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “2021 yılında sektör adına beklentimiz büyük. Ancak Türkiye ekonomisini domine eden sektörlerin başında gelen mobilya sanayimizin daha da güçlenebilmesi için yeni ve büyük yatırımlar yapılması gerekiyor” dedi. Başkan Balcı, “Bu süreçte özellikle ihracatta yeni pazar hedefimiz Amerika kıtası ülkeleri ve özellikle ABD olacaktır” dedi.

ABD’de lojistik merkezi kuracağız!

Şu anda alt yapı çalışmalarının devam ettiği ABD’de lojistik merkezi açma projesi 2021 yılı içerisinde hayata geçirilecek. Doğu ve Batı yakasında kurulması planlanan lojistik merkezi, ABD’de Türk markalarının mobilyada merkez üssü olacak.

ABD ihracatından yüzde 5 pay almak ihracatımıza ivme kazandıracak

“İhracatta son 5 yıla baktığınızda her sene yükselen bir ivmeye sahip bulunuyoruz. Türkiye’de dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında gelen mobilya sektörü adına gururluyuz. Bugün dünyada 200 ülkeye mobilya ihraç ediyoruz. Ar-Ge ve tasarım gücümüzle, katma değeri yüksek ürünlerimize dünyadan talep arttıkça bizim de koltuklarımız kabarıyor. Uluslararası rekabette yakın coğrafyamızda yer alan ülkeler bile artık bizden ürün alır konuma geldiler.”

Başkan Balcı, ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerginliğin Türk mobilyasına yarayacağını ifade ederken, “Sektörün Ar-Ge ekipleri, söz konusu bölgelerin konseptlerini yakından takip ediyor. ABD pazarından artı yüzde 5’lik bir pay almak bile ihracatımıza ivme kazandıracaktır” dedi.

Mustafa Balcı: “Tasarım gücümüz ve kalite anlayışımızla talep görüyoruz”

Türk mobilyacısının ABD pazarından beklentilerine değinen Balcı, şunları aktardı: Özellikle tasarım ve kalitede Türkiye önemli bir potansiyele sahip bulunuyor. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl ABD’ye yaklaşık 200 milyon dolar olan ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefledik. 2020 yılında 3,1 milyar dolar olan toplam mobilya ihracatımızı bu yıl 4,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. ABD’ye yapacağımız ihracat artışıyla da

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mobilya ihracatı ön planda

Başkan Mustafa Balcı, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un korona salgınından önce gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin altyapısını oluşturacak temel adımlar da atıldığını belirterek, “Öncelikli sektörler arasında mobilyanın ön plana çıktığı bu iş birliğinde, Türkiye ile ABD ticaret bakanlıkları başkanlığında sektör temsilcileriyle beraber sektörel komitelerin de kurulmasına karar verildi. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda, yerli üretimi ve mobilya sektörümüzü ileriye taşıyacak her türlü iş birliğini MOSDER olarak destekliyoruz” dedi.

Başkan Balcı sözlerini, “Türk mobilya sanayii, son yıllarda ülke ekonomisi için lokomotif bir görev üstlendi. Korona nedeniyle çalışmalarımız sekteye uğramış olsa da yılmadan yerli ve milli üretimi geliştiren ar-ge çalışmalarımız, tasarım gücümüz, istihdam yatırımlarımız ve kaliteli üretimlerimizle sektörümüzü kalkındırmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diyerek noktaladı.