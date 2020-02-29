Hedef en iyi baskı

HP LaserJet Pro M100 ve M200 serisi yeni nesil renkli yazıcılarını piyasaya sunuyor. Yeni modeller, günlük baskı ihtiyaçları için güncellenmiş üretkenlik deneyimleri, gelişmiş güvenlik, yüksek etkili renk ve profesyonel performans sunuyor.

Baskı çözümlerinin küresel lideri HP Inc. (NYSE: HPQ), HP Color LaserJet Pro M100 ve M200 serisi yazıcılarının en yeni modellerini piyasaya süreceğini duyurdu. Güncellenen M100 ve M200 serileri, kullanıcılara iş ortamında aradıkları rahatlık, güvenlik ve performansı sunmak için tasarlandı.

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, yeni modellerle ilgili şu görüşü paylaşıyor: “Profesyoneller iş yerinde performans ve kaliteden ödün vermeden üretkenliklerini artırmanın yolunu arıyorlar. HP Color LaserJet Pro M100 ve M200 serilerini güncellememizin de sebebi buydu. Kullanıcılara gittikleri her yerde verimli bir çalışma ortamı için en iyi baskı deneyimini, gelişmiş güvenlik seçeneklerini ve güçlü performansı sunmak istiyoruz.”

HP Smart App ile üretkenlik seviyesi artıyor

Çalışanların günden güne mobil yaşam tarzlarını benimsediği bir ortamda istenilen yerden çalışma özgürlüğü de giderek daha önemli hale geliyor. Yeni HP Color LaserJet Pro M100 ve M200 serileri ile HP Smart App içerisindeki Akıllı Görevler sayesinde kullanıcılar, yalnızca telefonlarını kullanarak hızlıca ve kolaylıkla baskı alabiliyor, belge taratabiliyor ve kopyalayabiliyor.

Kullanıcıların mobil cihazlarından yazıcıyı kolaylıkla kontrol edebilmeleri için tasarlanan HP Smart App, Akıllı Görevler sayesinde kullanıcılara zaman kazandırıyor. HP Smart App'teki Akıllı Görevlerle kullanıcılar aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebiliyor: QuickBooks, Dropbox ve Google Drive gibi kurumsal yazılımlardaki içeriklere hızlı erişim ve tarama. HP Ses ile aktive edilebilen baskı alma özelliğiyle ses komutlu baskı alma deneyim.Belge baskı, tarama ya da kopyalama işlemleri esnasında kullanıcı bildirimleri

Gelişmiş güvenlik

Güncellenen HP Color LaserJet Pro M100 ve M200 serileri temel şifreleme ve şifre koruma gibi başlıca güvenlik özelliklerini içermesiyle cihaz güvenliği, kişisel veriler ve kurumsal belgelerin korunmasını sağlıyor.

M200 serisi ayrıca güvenlik risklerine karşı savunma önlemlerini de güçlendiriyor. Bu alandaki önemli özellikler arasında saldırıları algılama ve durdurmaya destek olan otomatik donanım güncellemeleri ile daha hızlı, kablosuz modellerde daha güvenilir bağlantılar sağlayan çift bantlı Wi-Fi® yer alıyor.