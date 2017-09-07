Hedef Güney Kore'yi geçmek

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanan AA Finans Masası'na konuk oldu.

Yıldırım, ihracatta 2017nin iddialı bir yıl olduğunu, rakamların da bunu gösterdiğini belirterek, Türk Eximbank'ın isim olarak banka olsa da, dünyada bilinen versiyonuyla ihracat kredi destek kuruluşu olduğunu söyledi.

Dünyadaki exim'lerin ihracatı içeriden veya dışarıdan bir boyutuyla desteklediğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz her boyutuyla ihracatı destekliyoruz. İçeriden kredi, sigorta, bundan sonra uygulamalarını başlatacağımız garanti uygulamaları... Yurt dışında alıcı kredileri, başka ülkelerin kamu kurum ve kuruluşlarının projelerini finanse etmek gibi ihracatı içeriden ve dışarıdan destekleyerek her şeyi bir arada yapan bir exim kuruluşuyuz. Türk Eximbank, ihracatçılarımız için vazgeçilmez bir kuruluş. Bize ulaşamayan ihracatçılarımız var. Türkiye'de 70 bine yakın ihracatçı var. Bir de döviz kazandırıcı faaliyetler, yurt dışı müteahhitlik projeleri dediğimiz zaman Türkiye'de, benim tahminin, Türk Eximbank'ın çalışabileceği 100 bin civarında şirketler portföyü var. Biz bunlardan kabaca 8 bin 800'ü ile çalışıyoruz. Benim göreve başladığım 2016 Kasım sonu itibarıyla yüzde 14 artırdık. Sadece teminat mektubu ile çalışan Türk Eximbank'ı banka teminat mektuplarının dışında da çalışabilir hale dönüştürdük. Biz artık ihracatçılarımızı gidip bulup, Eximbank'ı onlarla çalıştırır hale getirdik. Uluslararası ilişkilerimizi de pekiştiyoruz."

İhracatçıya verdikleri desteği bir önceki yıla göre artırmalarının önemine işaret eden Yıldırım, "Türk Eximbank'ın 2017 yılının ilk 8 ayında ihracatçılara sunduğu toplam finansman desteği geçen yıla göre yüzde 18 artarak 21,7 milyar dolardan 25,5 milyar dolara yükseldi. Türk lirası bazında ise yüzde 39'luk artış sağladık. Bu anlamda sınavımızı başarıyla verdiğimizi söyleyebilirim. Bu desteğin 16,1 milyar doları nakdi kredi, 9,4 milyar doları ise alacak sigortası olarak sağlanmıştır. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Türk Eximbank'ın ihracat kredisi ve sigorta desteği Türkiye ihracatının yüzde 23'ü idi. Biz şimdi bu yıl için yüzde 26 hedefi koyduk. Ağustos sonu itibarıyla yüzde 25'e yaklaştık." şeklinde konuştu.

"2018 ve izleyen yıllardaki hedefimiz Güney Kore'yi geçmek"

Adnan Yıldırım, yıl sonuna kadar ihracatçıya 39,8 milyar dolar finansman desteği hedefi koyduklarını anımsatarak, "Bakanımız onu 40 milyar dolar olarak düzledi. Biz de inşallah onu mahcup etmeyeceğiz. 2018 ve devamı için verilen hedef, Türk Eximbank'ın dünyada ihracatçısına en fazla destek veren kuruluş olması. Bugün itibarıyla en fazla destek veren Güney Kore exim kuruluşları. Onların yüzde 28'e yakın destek profili var. 2018 ve izleyen yıllardaki hedefimiz Güney Kore'yi geçerek dünyada ihracatçısına en fazla destek olan exim kuruluşu olmaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bu yıl yurt dışından sağladıkları maliyet avantajını kredi faizlerine yansıttıklarını, faiz oranlarını düşürdüklerini belirterek, "KOBİ'ler Türkiye için önemli. İhracatçı profilimizde yüzde 55 KOBİ ile çalışıyoruz ama toplam rakamların içinde KOBİ'lerin bizden sağladığı finansman daha düşük. Bunu artırmak için uygun maliyetli özel bir Türk lirası kaynağımızı tamamen KOBİ'lere kullandırıyoruz." diye konuştu.



Muhabir: Elif Ferhan Yeşilyurt