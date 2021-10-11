Hedef için görev

Banvit BRF üst yönetimine yeni atama... Gıda ve beyaz et sektörünün önde gelen şirketlerinden Banvit BRF’in, İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Gökçen Aslan Özşar atandı. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, iş yaşamına 2005 yılında Pirelli’de başladı. 15 yıl boyunca Procter&Gamble İnsan Kaynakları departmanında farklı görevler aldı. Son olarak aynı şirketin Gebze Fabrikası’nda İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışıyordu.

Farklı organizasyonlarda insan kaynakları iş ortağı olarak çalışmanın yanı sıra strateji belirleme, çalışan bağlılığı, organizasyon dizaynı ve kurum kültürü alanlarında pek çok projeye liderlik etti. 2015 yılında Gestalt Koçluk programını tamamlayan Gökçen Aslan Özşar, çeşitlilik ve dahil etme alanlarında kurum eğitimleri verdi. Gökçen Aslan Özşar, yeni görevinde Banvit BRF’in hedeflerine ulaşmasında önemli bir görev üstlenecek.

Banvit BRF Hakkında

Banvit, faaliyetlerine 1968 yılında karma yem üreticisi olarak başladı. 1984 yılında aşamalı olarak piliç eti üretimine geçiş yapan şirket, Türkiye’de ilk defa temizlenmiş ve poşetlenmiş taze piliç üretimini gerçekleştiren kuruluş oldu. 2001 yılından bu yana hindi eti ve ileri işlenmiş hazır gıdaların üretimini de gerçekleştiren Banvit’in hisselerinin yüzde 79,48’i, 2017 yılında TBQ Foods GmbH tarafından satın alındı. Banvit, 1992 yılından bu yana BİST’de işlem görüyor.