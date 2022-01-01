Hedefleri aştı

Çin ve Almanya’da üretimin aksamasıyla birlikte 2021 yılında büyük bir yükselişe geçen züccaciye sektörü, 2022 yılında da yakaladığı ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Avrupa’nın ilk ve tek bambu üreticisi olarak bambu mutfak gereçleri pazarının yüzde 82’sini kapsadıklarının altını çizen Bambum Genel Müdürü A.Selman Yar, “2021 yılında hedeflediğimiz 235 milyon TL’nin üstüne çıkarak hedeflerimizi aştık. 2022 yılında hedefimiz katma değerli üretime devam ederek 2021 yılında elde ettiğimiz cironun yüzde 50 daha fazlasına ulaşmayı hedefliyoruz. Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımları artırarak pazarın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz ”dedi.

2010 yılında 6 ürün ile üretime başlayan Bambum, şuanda 3500 çeşit ürünüyle 2000’den fazla satış noktasında ürünlerini buluşturuyor.

2021 yılında yüzde 60 büyüme sağladıklarının altını çizen Bambum Genel Müdürü A.Selman Yar, “ Pandemi ile birlikte sağlıklı ve doğal olan ürünlere ilginin arttığını gördük. Bambum da yüzde yüz doğal bir ürün olarak ilgi gören mutfak gereçlerinden oldu. Tepsiden bardak altlığına bardaktan bıçağa kadar kullandığımız birçok ürünü bambudan üreterek mutfaklara sağlık taşıdık. Şuanda bambu mutfak gereçleri pazarının yüzde 82’sini kapsıyoruz. 2021 yılı için hedeflediğimiz cironun üstüne çıktık. 2022 yılında yatırımlarımızı artırarak yüzde 50 büyüme hedefliyoruz” dedi.

Satışların yüzde 30’un e-ticaret üzerinden gerçekleştirdiklerini belirten Yar, “Ürünlerimiz bütün e-ticaret platformlarında son derece ilgi görüyor ve resmi web sitemiz sektörel olarak erişim sayısında ilk 2 içerisinde bulunuyor. Ürünlerimiz kolay ve ulaşılabilir olduğu için satış hacmi de yüksek oluyor” dedi.