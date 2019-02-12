Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!

Kathrin Menges (55), kişisel nedenlerden dolayı önümüzdeki dönemden itibaren yönetim kurulunda yer almayacak. Henkel’e 1999 yılında katılan Kathrin Menges, 2011 yılından bu yana da Henkel Yönetim Kurulu’nun bir üyesi. Henkel Hissedarlar Komitesi ve Danışma Kurulu Başkanı Dr. Simone Bagel-Trah yaptığı açıklamada “Kathrin Menges’e yıllar boyu süren üstün hizmetleri, bağlılığı ve liderliğinden dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Kendisi insan kaynaklarını stratejik bir şekilde düzenledi, ayrıca birçok yeni küresel insan kaynakları konsepti ve programı hayata geçirdi. Sürdürülebilirlik konseyi başkanı olarak ise Henkel’deki sürdürülebilirlik hamleleri için sürekli olarak ilerlemeler kaydetti. İnsan kaynakları ekibinin içinden gelen Sylvie Nicol ile de kendisinden sonra gelecek olan kişiyi yetiştirmiş oldu.” şeklinde konuştu.



Kathrin Menges, Henkel’e 1999 yılında katıldı ve ardından insan kaynakları içinde daha fazla yönetimsel sorumluluklar almaya başladı. 2009 yılında insan kaynaklarından sorumlu, kurumsal kıdemli başkan yardımcısı oldu. 2011 yılında ise Henkel Yönetim Kurulu’na atandı ve insan kaynaklarının yanı sıra alt yapı hizmetlerinden de sorumlu hale geldi. Kathrin Menges aynı zamanda Henkel’in Sürdürülebilirlik Konseyi’nin de başkanı konumunda. Kendisi 2013 yılında ise Alman Federal İdaresi tarafından Sürdürülebilir Gelişim Konseyi’ne atandı.



Kathrin Menges’in yerine atanan Sylvie Nicol ise eskiden beri süregelen 20 yıllık yönetim deneyimini Henkel’deki yeni görevine taşıyor. Henkel CEO’su Hans Van Bylen konuyla ilgili görüşlerini “Henkel’deki engin deneyimi ile şirket içinden gelen bir yönetici olarak Sylvie Nicol’un insan kaynakları başkan yardımcısı unvanıyla yönetim kuruluna katılmasından mutluluk duymaktayız. Operasyon alanında ve insan kaynaklarındaki güçlü geçmişinin yanı sıra performansı ile hem şirketi hem piyasaları hem de çalışanlarımızı oldukça iyi tanıyor. Kendisi Almanya’daki merkezimizde olduğu gibi diğer ülkelerde de oldukça değerli deneyimler kazanmış durumda.” sözleriyle ifade etti.



Sylvie Nicol, 1996 yılında saygın ESCP Europe Business School’dan mezun olduktan sonra kariyerine Henkel Fransa’da, Beauty Care İş Birimi’nin pazarlama departmanında başladı. 2010 yılında kurumsal başkan yardımcısı ve Fransa’da Beauty Care Retail genel müdürü oldu. 2013 yılında Henkel’in Düsseldorf’taki merkezine geçti ve buradaki Beauty Care İş Birimi’nde insan kaynakları sorumlusu oldu. Bir sene sonra ise kurumsal kıdemli başkan yardımcısı unvanı ile Avrupa çapında Beauty Care Retail’in ve küresel satış departmanının sorumluluklarını aldı. Sylvie Nicol, 2018’in başından itibaren küresel insan kaynaklarından sorumlu kurumsal kıdemli başkan yardımcılığı görevini yürütüyor ve stratejik insan kaynakları konularını ele almanın yanı sıra bölgesel insan kaynakları başlıkları ile de ilgileniyor.



Fransa’da doğan Sylvie Nicol, evli ve üç erkek çocuk annesi... Nicol, ailesiyle birlikte Düsseldorf’ta yaşıyor.







