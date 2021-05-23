Her keseye tekne var

Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir teknelerinde izole yaşam süren deniz tutkunları, artık daha geniş bir yaşam alanı olan, birkaç kamaralı, gün ışığı alan bol pencereli ve lüks tasarımlı teknelere ilgi duyarken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci Projesi”ne duyulan yoğun ilgi karşısında balıkçı tekneleri de oldukça rağbet görüyor. Sektörün en eğlenceli buluşmalarından biri olan CNR Avrasya Boat Show Denizde Fuarı, 7 bin ile 50 milyon lira arasında değişen her bütçeye uygun fiyatlarla deniz tutkunlarının bu hayalini gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin en görkemli denizcilik buluşması CNR Avrasya Boat Show Denizde - Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, yeni normale dönüş kriterleri kapsamında alınan bir dizi önlem ile deniz tutkunlarını bir araya getirecek. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından Yat ve Tekne Endüstri Derneği (YATED) iş birliği ile organize edilen fuar, 01 – 06 Haziran 2021 tarihleri arasında Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Son model tekneler ilk kez görücüye çıkıyor

Dünya markalarını temsil eden firmalar ile en prestijli yerli üreticilerin ağırlanacağı fuarda, 100’ün üzerinde firmanın 500’ü aşkın markasına dair deniz aracı sergilenecek. 150.000 metrekarelik alanda düzenlenecek olan fuar, son model tekne lansmanlarına da sahne olacak. Aile tipi yatların yanı sıra kategorilerinin en iyisi olan yat, tekne ve yelkenliler, şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri ile tekne ekipmanları ve aksesuarlarının tanıtılacağı fuarı, 6 günde 50 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Teknede ev konforu aranıyor

Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir teknelerinde izole bir yaşam süren deniz tutkunları, bir müddet daha izole olacağı yaşam alanlarında daha fazla ev konforu aramaya başladı. Artık rahat bir yaşam alanı olan, birkaç kamarası bulunan, gün ışığını daha fazla alan bol pencereli lüks tasarımlı tekneler çok fazla rağbet görüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın başlattığı “Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci Projesi” kampanyası kapsamında verilen “Amatör Denizci Belgesi”ne vatandaşların yoğun ilgi göstermesi ise balıkçı teknelerine olan ilgiyi arttırdı. Fuarda deniz tutkunlarının hayalini süsleyen her bütçeye uygun deniz araçları 7 bin ile 50 milyon lira arasında değişen fiyatlarla göz dolduracak.

Fuarlara katılımda HES kodu zorunluluğu

Fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altına alarak olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında; fuar giriş ve çıkış noktalarının yeniden düzenlenmesi, fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolünün yapılması, fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulamasının yapılması gibi bir dizi önlem alınıyor.