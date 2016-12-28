Herkes durdu onlar 17 haftada 17 mağaza açmaya karar verdi



Mobilya sektörünün takip edilen öncü markası Doğtaş, 2017 yılına da iddialı giriyor. 2016 yılını sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme ile kapatmaya hazırlanan Doğtaş, yurtiçi ve yurtdışında yer alan 195 satış noktasına, 2017 sonuna kadar 44 mağaza daha eklemeyi planlıyor.

2017 yılında perakende sektörüne odaklanacaklarını belirten Doğtaş Genel Müdürü Ersin Serbes, “Perakende sektörü dinamikleri ile yürüyen bir şirket olarak; bayi yapılanmamız, CRM yapımız, satış sonrası destek ekibimize kadar uzanan her iş sürecimizi bir perakendeci gözüyle ele alıyoruz. Sektörün dinamiklerini tutacağız, Doğtaş markamızla, güçlü iş ortaklarımızla ve 1.300’ün üzerinde çalışanımızla, dünyanın birçok noktasındayız. 32 ülkeye ihracat yapıyoruz ve 2017 yılında da ihracat miktarını artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Doğtaş yurtdışında da büyümeyi hedefliyor

Doğtaş’ın ihracata ağırlık vereceğini ve yurtdışında da mağazalaşma için çalıştıklarını kaydeden Ersin Serbes, Doğtaş’ın Turquality’de ikinci dönemini yaşadığını belirtti. “Sektörde bu desteği alan birkaç firmadan biriyiz” diyen Serbes, şu bilgileri verdi: “Desteğin sağladığı avantajlardan yararlanarak büyümemizi sürdüreceğiz. Doğtaş bugün AB’nin birçok ülkesinde, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Ortadoğu’da ciddi anlamda yapılanmış durumda. Şu anda yurtdışında 50 mağazamız bulunuyor. Bu yıl Ortadoğu ve Avrupa’daki yatırımlarımıza yoğunlaştık, Kerkük ve Medine’de 2’inci Londra’da ise 5’inci Doğtaş mağazamızı hizmete açtık. Şu an toplam 50 olan yurtdışı mağaza sayımızı açacağımız yeni mağazalarla artıracağız. Bu ay Gürcistan’daki ilk Doğtaş mağazamızı da açtık. 2017’de yurtdışında 12 yeni satış noktası daha açmayı planlıyoruz. Hırvatistan, İran, Lübnan, Yunanistan, Fas, Umman, Almanya, Bosna, S. Arabistan, Sırbistan, Türkmenistan, İngiltere’de yeni satış noktaları açacağız. Yakın dönemde Yakındoğu ve Uzakdoğu pazarına girmeyi hedefliyoruz. Hindistan pazarı çok hızlı gelişiyor. Brezilya ve Çin’de ürün satmak istiyoruz. 5 yıl sonra yurtdışında toplam 120 satış noktasına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Kentsel dönüşüm fırsatı sektörü büyütecek

Doğtaş olarak agresif büyüme hedefleri doğrultusunda; altyapı ve fabrika yatırımlarını artırıp üretim hattını genişlettiklerini de vurgulayan Serbes, “Güçlü iş ortaklarıyla görüşmelerimiz devam ediyor ve mağazalaşma konusunda yeni yatırım taleplerini titizlikle değerlendiriyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde kentsel dönüşümle beraber fırsatlar arttı. Hem yurtiçi hem yurtdışında hedef pazarlara yönelik stratejilerle başarılı bir bayi ağı geliştiriyoruz” diye konuştu.

“2017’de güçlü bir büyüme hikâyesi yaratacağız” diyen Doğtaş Genel Müdürü Ersin Serbes, 2017 yılında şirket olarak yüzde 40 büyüme hedeflediklerini söyledi. Global pazardaki konumunu da güçlendirecek olan Doğtaş’ın cirosunun yüzde 10 civarını yurtdışı satışları sağlıyor. 2017’de bu payı yüzde 15’e çıkarmak istiyoruz diyen Serbes, gelecek yıl yüzde 25 oranında üretim artışına yönelik yeni yatırımlarımız da olacak” dedi.

Şirket olarak yeni mağaza konseptleri üzerinde çalıştıklarını belirten Serbes, 2017 sonuna kadar yurtiçinde 32, yurtdışında ise 12 yeni Doğtaş açmayı hedeflediklerini söyledi.

Tasarım ve Ar-Ge ekibiyle farklılaşacak

“Tasarım ve Ar-Ge Merkezi’mizde, sektördeki yenilikler takip ediliyor, yeni fikirler üretiliyor. Tasarım fikrinin oluşmasından, doğru ve farklı malzemelerin seçimine, ürün projelendirmeden ürün prototiplerinin oluşturulmasına, ürünün üretilebilirliğinin ve geçerliliğinin sağlanmasından ürüne ticari kimlik kazandırmasına kadar tasarımın tüm aşamaları özenle ve titizlikle ele alınıyor. Ar-Ge merkezimizden çıkan yenilikçi ve inovatif tasarımlarımız ile global pazarda yarışacak koleksiyonlar üretir hale geldik. Güçlü ürün portföyü, güvenilir imajı ve yüksek müşteri memnuniyetiyle Türk mobilya pazarında ayrıcalıklı bir yeri olan şirketimizin her geçen yıl performansı daha da yükseliyor ve sektör içindeki konumu güçleniyor.”

Mobilya sektörü dış ticaret açığı vermiyor

“Mobilya sektörümüz, dış ticaret açığı vermeyen bir sektör. Şu anda dünya üretim sıralamasında 17’nci sıradayız” diyen Serbes, sektöre ilişkin şu bilgileri verdi: “Sektör desteklenir ve rekabet gücü arttırılırsa, dünyada ilk 5’te yer alabiliriz. Mobilya sektörü, sosyal ve göçü önleyen bir sektör, emek deposu. Yurdumuzun her yöresinde bir mobilya imalatçısı görebilirsiniz. Ancak, vergi kaçaklarının önlenmesi ve haksız rekabet için sektörde KDV indirimi yapılması gerekiyor. Mobilya sektörü teşvik edilirse, Türkiye için yeni bir lokomotif sektör olabilir. Mobilya sektörü olarak 2023 yılında 10 milyar dolar ihracatla dünyadaki en büyük ilk 5 ihracatçı ülke arasında olmayı hedefliyoruz.”