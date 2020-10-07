Herkese mobilite teklifi

30 yılı aşkın bir süredir, , BNP Paribas Grup'un desteği ile, uzmanlığını tam kapsamlı operasyonel kiralama üzerine odaklayan Arval, son 5 yılda ortalama %7,4 ’lük ve Eylül 2020 sonunda ise, Covid-19 salgınına rağmen %6,6’lık etkileyici bir büyüme gerçekleştirerek pazarda lider olarak konumlandı.

Arval, 2019'da, geçtiğimiz beş yıllık planının başarısını da temel alarak, kapsamlı bir stratejik inceleme çalışması yaptı. Bu çalışmadan çıkan sonuçlar, müşteri beklentilerinin ulaşım alternatifleri ve çevresel etki açısından derinden değiştiğini ve Arval'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır olduğunu doğruladı.

Son birkaç ayda yaşanan global sağlık krizi de Arval’in bu iş modeli değişikliğine olan bağlılığını güçlendirdi. Arval, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel kuruluşlarla yürüttüğü iş birlikleri ve müşterileri için geliştirdiği tekliflerle oluşturduğu iddialı yeni stratejik planı ile sektörde bir adım önde olmaya devam ediyor.

Arval Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alain Van Groenendael, Arval Beyond Stratejisi’ni şu sözlerle açıklıyor: "Arval Beyond stratejisi, yeni bakış açımızı ortaya koyduğumuz, beş yıllık bir plan. Bu planla kendimize koymuş olduğumuz en büyük hedef ise, sadece iş modelimizi güçlendirmek değil; bunun ötesine geçerek sürdürülebilir mobilite çözümleri açısından sektörün referans noktası haline gelmek" Bu yeni plan kapsamında müşterilerimize entegre bir ulaşım deneyimi sunmayı, onlara enerji dönüşümünde destek olmayı, birbiriyle bağlantılı, esnek ürün ile hizmetler ve yeni iş ortaklarımızla yenilikçi teklifler sunmayı taahhüt ediyoruz.”

Arval Beyond, Arval’in bu iddialı hedeflere ulaşmak için bugünden 2025’e kadar takip edeceği yol haritası.

Arval’in Büyümesi: 2 milyon adet kiralanmış araç

Arval’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Enerji Dönüşümündeki Hedefleri: Filosunda 500 bin elektrikli araç, 2020'ye oranla karbondioksit (CO2) emisyonlarında %30 azalma ve karbon nötr bir şirket olarak kalmak. İş modelini, araç kiralamanın da dahil olduğu daha geniş bir mobilite konseptine dönüştürmek: Arval ülkelerinin %100'ü müşterilerine sürdürülebilir ulaşım çözümleri önerecek. Arval, bu hedeflere ulaşmak ve yeni sürdürülebilir mobilite çözümlerine yönelik talebi karşılamak için, araç kiralama dahil olmak üzere dört yeni teklif oluşturuldu:

360 ° Mobilite: 360 ° Mobilite, Arval'i ‘araç merkezli’ bir şirketten bir ‘mobilite şirketine’ dönüştürüyor. Arval'in kurumsal müşterilerine ve çalışanlarına, tüm coğrafyalarda, elektrikli bisiklet kiralama, araç paylaşımı, bireysel gereksinime göre ulaşım çözümleri (MaaS-Mobility as a Service) gibi ihtiyaç duydukları sürdürülebilir ve son teknoloji mobilite seçeneklerini sunmasını sağlıyor. 2025 yılında, Arval ülkelerinin tamamı, alternatif ve sürdürülebilir mobilite ürünleri ile hizmetleri sunuyor olacak.

Good for you, Good for all: Arval, müşterilerin çevreyi korumasına ve güvenli yolculuklar oluşturmasına yardımcı olarak enerji dönüşümü ile sürdürülebilirlikte lider olmayı hedefliyor. Bu kapsamda Arval, elektrikli araç teklifleri ile elektrikli araçlara dair zorlukları ortadan kaldırarak benimsenmesini kolaylaştıracak. 2025'te Arval yolda 500 bin elektrikli araca sahip olacak, ayrıca filosunun ortalama karbondioksit (CO2) emisyonlarında %30 ve genel kaza oranında %10 azalma kaydedecek.

Arval Inside: Arval'in 1989’daki kuruluşundan bu yana,bankalar ve otomobil üreticilerin başta olmak üzere tüm paydaşlarına kadar uzanan iş ortaklıkları, DNA'sının bir parçası olmuştur. Arval, güçlü uzmanlığını, seçtiği iş ortaklarıyla birleştirerek yenilikçi mobilite çözümleri sunmayı; müşterileri, tedarikçileri ve Arval’ için kazan-kazan modelini oluşturmayı hedefliyor. 2025 yılında, Arval ülkelerinin %100'ü uluslararası veya güçlü yerel oyuncularla başarılı ortaklıklar imzalamış olacak.

Connected & Flexible: Arval, daha basit ve birbiri ile bağlantılı bir kiralama teklifi oluşturuyor. Bağlantılı ve Esnek çözümler ile Arval, park ücretlerinin otomatik olarak ödenmesi, araç yıkamaları için uzaktan rezervasyon, sürücünün fiziki olarak bulunmasını gerektirmeyen paketlerin araç içi teslimi, sesli asistan hizmetleri (garaj veya benzin istasyonu bulma, talep etme) gibi yeni hizmetler sunmayı hedefliyor. 2025 yılına kadar Arval filosunun %80'inden fazlası birbiriyle bağlantılı hale gelerek sürücünün hayatını kolaylaştırmak için daha geniş bir hizmet seti sunacak.

TEB Arval Hakkında

TEB Arval, bir TEB ve BNP Paribas Grubu şirketi olarak 2007 yılında kurulmuştur. BNPP iştiraki olan Arval’in uzmanlığından yararlanan TEB Arval, kurumlara operasyonel kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunmaktadır. TEB Arval Müşterinin tüm araç filosunun sorumluluğunu alarak, araçların satın alınması, finansman, yönetim, idari işler, vergi takibi ve kontrolü, sözleşme süresince bakım, onarım ve kaza yönetimi gibi hizmetlerin verilmesini sağlar.