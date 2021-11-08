Herkese ulaşacak

Otuz yıl önce sermaye piyasalarına yeni bir soluk getirmek için kurulan Gedik Yatırım, Türkiye’nin lider yatırım kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor. Teknolojiyi yatırım ile entegre eden Gedik Yatırım, farklı çözümlerle de yatırımcılara en iyi hizmeti vermeyi sürdürüyor. Gedik Yatırım, borsa ile ilgili tüm yatırım süreçlerini tek bir uygulama üzerinden çözen yeni nesil yatırım platformu Finfree’ye yatırım yaptı. Gedik Yatırım, platform üzerinden sermaye piyasası ürünlerini genç ve yeni nesil kitle yatırımcıları başta olmak üzere tüm yatırımcılarla buluşturmayı planlıyor.

Borsada Türk hisselerine erişim artık daha kolay

Yatırımcıların ihtiyaç ve beklentilerinden yola çıkılarak tasarlanan Finfree, yatırım sürecini karmaşadan uzaklaştırarak yatırıma ayrılan süreyi en aza indirmeyi amaçlıyor. Finfree üzerinden eğitim, temel analiz, portföy takibi gibi konularda destek alan kullanıcılar, yatırım hesabı açabiliyor ve işlemlerini Gedik Yatırım güvencesiyle yapabiliyorlar. Gedik Yatırım’ın sermaye piyasaları alanındaki otuz yıllık tecrübesi yeni nesil yatırım platformu Finfree ile birleşince, borsada Türk hisselerine erişim daha kolay ve uygun hale geliyor. Gedik Yatırım bünyesinde Finfree üzerinden hesap açan yatırımcılar, Borsa İstanbul’a kullanımı oldukça kolay bir ara yüzle ulaşma ve yatırım yapma imkanı da elde ediyor.

Yeni nesil yatırım platformu Finfree ile iş birliğini değerlendiren Gedik Yatırım’ın CEO'su Onur Topaç; “Sermaye piyasalarının her alanında liderlik vizyonumuzla 2021 ve sonraki dönemde de ürün ve hizmet yelpazemizi yenilikçi bakış açımızla sürdürmeye ve yatırım dünyasına değer katmaya devam ediyoruz. Özellikle finansal teknoloji alanında ürün ve hizmet geliştiren ve yurt içi piyasalarla birlikte dünya çapında başarıya odaklı girişimlere uzun yıllardır yatırım yapıyor, bu şirketlerin hızla büyümesine imkan sağlayacak şekilde proje geliştiriyor ve yatırımcılarımızın yatırım deneyimlerini üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. 2021 yılı içerisinde yatırım yaptığımız Finfree girişimi ile yaşadığımız süreç buna güzel bir örnek. Finfree ile kurguladığımız entegrasyon projesiyle birlikte çok kanallı ve sürdürülebilir yatırım yaklaşımı ile sermaye piyasası ürünlerini ülkemizdeki genç ve yeni nesil kitle yatırımcıları başta olmak üzere tüm yatırımcılara ulaştırmayı planlıyoruz. Açık kaynaklı platformların ve API ekosisteminin yarattığı bilgi paylaşımı ve kullanımını bir güç olarak ilke edinen yenilikçi projelerin, finans dünyası ve sermaye piyasalarında yaratacağı köklü değişimlerin uygulayıcısı olma yolunda yürüyen bir kurum olma hedefindeyiz. Gedik Yatırım olarak hep bir adım ileride olmayı kendimize ilke edinerek benzer yatırımlarımıza devam edeceğimizi söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Farklı veri mimarilerini, iş kolları ve işlevler arasında entegre ederek, yatırımcılarına kişiselleştirilmiş, ölçeklenebilen ve uygulanabilir finansal ürün ve hizmetleri sunmaya odaklanan Gedik Yatırım, dijital alandaki benzer yatırımlarına devam etmeyi sürdürecek.

Gedik Yatırım hakkında:

Kurulduğu 1991 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alan Gedik Yatırım, Türk sermaye piyasalarının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. SPK tarafından Geniş Yetkili Aracı kurum yetkisi verilen Gedik Yatırım’ın aracılık hizmetleri, yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yönetimi, saklama, halka arz, kurumsal finansman ve araştırma hizmetlerini yatırımcılarına sunmaktadır.

Gedik Yatırım 2010 yılında halka açılmış ve pay senetleri “GEDIK” sembolü ile Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Ana ortaklarından Inveo Yatırım Holding (INVEO) de Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmektedir. Gedik Yatırım ve iştirakleri, kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından konsolide olarak yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA (Trk)’ görünümü ise ‘stabil’ olarak belirlenmiştir.

Şirket, 30 yıldır yerli ve yabancı fark etmeksizin tüm yatırımcılara deneyimli personeli ve son teknolojinin sunduğu hızlı ve güvenli platformlarda, sürdürülebilir değer yaratma sorumluluğu ile üstün kalitede hizmet sunmaktadır. Sektörde öncü konumda yer alan Gedik Yatırım, yatırımcı odaklı hizmet anlayışını ve yatırımcılarına her zaman beklentilerinin üzerinde hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

Faaliyetlerini İstanbul’daki Genel Müdürlüğü ve ülke genelindeki 44 şubesi ve 400’den fazla çalışanı ile sürdüren Gedik Yatırım, stratejik iş birliği içerisinde olduğu PTT şubeleri ile sektörde öncü konumdadır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre; Gedik Yatırım, sektörde en çok şubesi olan birinci, sektörde en çok çalışanı olan üçüncü kurumdur.

Gedik Yatırım, Sermaye Piyasalarına olan inancını; artan şube ve çalışan sayısının artışına ilaveten, yaptığı yatırımlarla da göstermekte, Yeni Nesil Yatırım Platformu Gedik Trader, Online Şube ve 444 0 435 Yatırım Merkezi ile yatırımcılarına kesintisiz hizmet sunmaktadır.