Herkeseye karavan

Birçok kişinin hayalini süsleyen karavanların en gözde modellerinin sergilendiği Karavanist İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı, 2 Nisan 2021 Cuma günü, Büyükçekmece’deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. 13 Nisan 2021 Salı gününe kadar açık olacak olan fuar, hafta içi her gün saat 10.00 ile 18.00 arası ziyaret edilebilecek. Her bütçeye uygun karavanın bulunduğu Karavanist’te, 45 bin liradan 1 milyon liraya kadar karavanlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. İsteyenlerin karavan kiralayıp satın alabileceği fuarda, 100’e yakın firma ve 150’yi aşkın markanın son teknoloji ürünleri tanıtılıyor. Kendi karavanını tasarlayan kadın girişimcilerin özel karavanlarının da sergilendiği Karavanist’i, Instagram ve YouTube fenomenlerinin yanı sıra karavan sahibi olan Kenan Doğulu, Şevval Sam ve Pınar Altuğ gibi ünlü isimlerin de ziyaret etmesi bekleniyor.

Dünyanın en güzel karavanlarının adeta geçit yaptığı Karavanist İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı, 2 Nisan 2021 Cuma günü büyük bir coşkuyla başladı. Doğayla iç içe bir yaşam sürmek isteyen birçok insanın hayallerini süsleyen karavanların en özel modellerinin sergilendiği Karavanist Fuarı, Büyükçekmece’de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 13 Nisan 2021, Salı gününe kadar devam edecek. Fuar, hafta içi her gün saat 10.00 ile 18.00 arası ziyaret edilebilecek. Tüyap tarafından düzenlenen fuarda, isteyenlere karavan satışı ve kiralaması da yapılıyor. Karavanist’te 45 bin liradan 1 milyon liraya kadar birçok bütçeye hitap edecek karavan çeşitleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Fuarın en çok ilgi çeken ürünü ise 1 milyon TL değerindeki karavan… 4x4 kamyonlara uygulanan, yatak odasından mutfağına kadar her ayrıntısı özenle dizayn edilen bu özel karavan, fuarda meraklılarını bekliyor.

“Fuara ziyaretçi ilgisi yüksek”

Fuarın açılışında konuşan Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Tüyap Fuarcılık olarak bugün fuar portföyümüze ve takvimimize yeni bir fuar eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Karavan sektörüne, ilk kez hazırladığımız Karavanist Fuarı ile önemli bir giriş yaptık” dedi. Karavanist’in açıldığı ilk saatlerden itibaren önemli bir ziyaretçi ilgisi ile karşılaştığını, bu yüzden katılımcıların yüzlerinin güldüğünü belirten Ersözlü, şöyle konuştu: “13 Nisan’a kadar devam edecek fuarımızda, 100’e yakın katılımcı firmamız son model karavanlarını sektörle buluşturacak. Fuarımıza 30 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Fuarımızda, 45 bin liradan 1 milyon liraya kadar çok farklı bütçelere hitap eden karavanlar görücüye çıkıyor. Hafta ortasında katılımcı firmalarımızın içerideki karavanlarının tamamının satılacağına inanıyorum. Fuarımıza katılan ve bize güvenen tüm dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tedbiri, güvenliği ve sağlığı, ön planda tutarak fuarımızı açıyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz sosyal mesafe kurallarıyla ve HES kodları sorgulanarak içeri alınıyor. Amacımız katılımcı firmalarımızın hem ticaretine destek olmak, hem de sağlıklarını korumak.”

Doğa tutkunları için her şey var!

Karavan severler ile kamp ve doğa tutkunlarının her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde hazırlanan Karavanist Fuarı, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki iki salonda, toplam 30 bin metrekare alanda gerçekleştiriliyor. Fuarda 100’e yakın firma ve 150’yi aşkın markanın son teknoloji ürünleri tanıtılıyor. Sektör profesyonellerinin yanı sıra halka da açık olan Karavanist’te; motokaravan, çekme karavan, vantipi karavan, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, ticari karavanlar ve seyahat römorkları sergileniyor. Fuarda yalnızca benzin ve motorlu değil, elektrikle çalışan yeni nesil hibrit karavanlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Karavanist Fuarı’nda, karavan iç dekorasyon ürünlerinden güneş panellerine, uydu sistemlerinden, duş ve su sistemlerine kadar karavan ve kampçılıkla ilgili A’dan Z’ye her türlü ürünü bulmak mümkün. Fuarı gezenler, kamp çadırlarından kampçılık ekipmanlarına, bisikletlerden doğa sporları ekipmanlarına kadar insanı doğa ile bütünleştiren birçok ürün ve malzemeyi de inceleme olanağı buluyor.

Sektör STK’ları Karavanist’te buluşuyor

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli karavan üreticileri ve markalarının yanı sıra sektörün önemli yayın kuruluşları, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu, Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği, Bebidosk, Beycamp, Endost Kamp Karavan ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Beylikoff, MÜSDER gibi sektörü destekleyen en önemli federasyon ve dernekler de fuarda yerlerini alıyor.

Ünlülerin karavanları sergilenecek

2 Nisan 2021 tarihinde başlayan 13 Nisan 2021 Salı gününe kadar açık olacak olan fuar hafta içi her gün 10.00 ile 18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Karavanist Fuarı’nda karavanlara gönül vermiş ve karavanların özgür dünyasına tutkun olan ünlü isimlerle buluşmak mümkün olacak. Kendi karavanını tasarlayan kadın girişimcilerin benzersiz karavanlarının da sergileneceği fuarda, sanat ve müzik dünyasındaki ünlü isimlerin satın aldığı karavanlar da sergileniyor. Instagram ve YouTube dünyasının birçok fenomeninin katılacağı Karavanist’in davetlileri arasında karavan sahibi olan Kenan Doğulu, Şevval Sam ve Pınar Altuğ gibi ünlü isimler de bulunuyor.

TÜYAP Hakkında: Tüyap, Türkiye’nin ilk fuarcılık şirketi olarak 1979’da Bülent Ünal tarafından kuruldu. Türkiye’de fuarcılığın gelişiminin öncüsü olan Tüyap Fuarcılık Grubu kuruluşundan bugüne kadar yurt içinde 1.801, yurt dışında ise 39 ülkede 197 fuar gerçekleştirdi. Geride bıraktığı 42 yılda Tüyap, 127 ülkeden 331 bin 643 firmaya hizmet verdi ve düzenlediği fuarlarda 213 ülkeden 66 milyon 255 bin 558 ziyaretçiyi ağırladı. Çin, Rusya ve Afrika’da ilk Türk ihraç ürünleri fuarlarını organize eden şirket, halen yılda ortalama 10 yurtdışı fuara Türk milli katılımı organize ediyor. Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşu olan Tüyap, profesyonel kadrosu ve 100’ü aşkın meslek örgütü ile uzun vadeli işbirlikleri yaparak, Türkiye’de sahip olduğu ve işlettiği 7 fuar merkezi ve 6 ülkede sahip olduğu uluslararası ofisi ile düzenli ihtisas fuarları gerçekleştiriyor. Yeni dönemde ‘ticaret için önce sağlık’ mottosuyla fuarlarını düzenleyen Tüyap, Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi olmanın sorumluluğuyla, dijital olanaklarını da seferber ederek hibrit fuarlar düzenlemeyi sürdürüyor.