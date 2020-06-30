Herşey çalışanlar için

Butik bankacılık yaklaşımıyla hızlı, esnek ve kaliteli hizmet veren Burgan Bank, İK uygulamaları ile toptalent.co’nun düzenlediği, Top100 Talent Programı’na girdi. toptalent.co’nun Türkiye ve dünyadan yüzlerce yetenek programını, iş arayan, yeni mezun ve profesyonelin değerlendirmesine sunduğu oylamada Burgan Bank, Young Stars programı ile listede yerini aldı.

Bankacılık alanında yenilikçi insan kaynakları uygulamaları hayata geçiren Burgan Bank, Türkiye’nin en iyi ve en çok beğenilenleri arasında yerini aldı. Onlarca sektörden yüzlerce insan kaynağı programını, 30 bine yakın genç yeteneğin oy kullanarak değerlendirdiği etkinlikte Burgan Bank’ın Young Stars, Türkiye’nin en beğenilen 100 yetenek programından biri oldu.

“Geleceğin üst düzey yöneticilerini yetiştirmeye devam edeceğiz”

Burgan Bank İnsan Kaynakları, Organizasyon ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Levent Ergin, “Burgan Bank olarak çalışanlarımızın mutluluğunun yanı sıra yeni mezun ve genç yetenekleri bünyemize katmak için ‘Önce İnsan’ felsefesi üzerine kurguladığımız birçok insan kaynağı uygulaması hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda işveren markası çatısı altında Burgan Seninle diye seslenerek mevcut çalışanlarımızın memnuniyetini artırmayı ve yeni yeteneklerin geleceğine ışık tutmayı hedefliyoruz. Kariyerde, Gelişimde, Gelecekte ve Yaşamda Burgan Seninle başlığı altında çalışanlarımızın ve gençlerin tüm kariyer yolculuklarında yanlarında oluyoruz. Kurum olarak önem verdiğimiz işveren markası yaklaşımımız kapsamında genç yetenekleri keşfedip iş hayatına kazandırmaya ve geleceğin üst düzey yöneticilerini doğru kariyer planlarıyla yetiştirmeye devam edeceğiz.

“En iyileri sektöre kazandırmayı hedefliyoruz”

Young Stars yetenek programının, yeni mezunlar ve genç profesyonellerin kariyerleri için atılan önemli bir adım olduğunu söyleyen Ergin, “Young Stars programımız ile hedefimiz bankamızın gelecekteki liderleri için çok yönlü bankacılık profesyonelleri yetiştirmek. Genç yetenekleri bu doğrultuda, bankamızdaki farklı roller için işe alım süreçlerimize dahil ediyoruz. Young Stars MT Programımız; online sınavlar, birebir ve grup mülakatları, değerlendirme merkezi ve son olarak staj aşamalarından oluşuyor. Staj sonrası bankamızda işe başlayan MT'lerimizi eğitimler, üst yönetim sunumları, iş başı eğitimleri, rotasyon ve koçluk programları gibi çeşitli programlar ile dört yıl boyunca yakından takip ediyoruz ve destekliyoruz. Geleceğin yöneticilerinin kariyer yolculuklarını belirlediğimiz ve onların her zaman yanında olduğumuz Young Stars Programımızın, Türkiye’nin en çok sevilen uygulamaları arasına girmesi bizleri son derece mutlu etti. Programımız ile en iyileri sektöre kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.