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Herşey hijyen için

Hijyen bilincini geliştirmek ve okulların hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla Domestos'un başlattığı “Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek” projesi İzmir’de büyük ilgi gördü.

Herşey hijyen için
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Türkiye’nin önde gelen temizlik markalarından Domestos hijyen bilincini geliştirmek için çok önemli bir projeye imza atıyor.
Domestos okulların hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla başlattığı “Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek” projesine İzmir büyük ilgi gösterdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle İzmir'de belirlenen okullardaki tuvaletlerin bakımını gerçekleştiren Domestos, okulların hijyen standartlarının sürdürülebilir olarak iyileştirilmesi için malzeme desteğinin yanı sıra temizlik görevlilerine yönelik eğitim çalışmalarıyla da hijyen bilincine katkı sağlıyor.
Tüm dünyada 2020 yılına kadar 25 milyon insanın daha iyi koşullarda tuvaletlere erişimini sağlama hedefiyle çalışan Domestos, okulların hijyen standartlarını yükseltmek ve hijyen bilincine yönelik farkındalık sağlamak için  “Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek” projesini hayata geçiriyor.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay ve Unilever Ev Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy'un katılımıyla İzmir Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan toplantı ile paylaşıldı.
 

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DomestosHijyenik TuvaletSağlıklı Gelecek
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