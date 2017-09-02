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Herşeyi dizüstüne taşıdı

Lenovo adından çok söz ettiren ve efsaneleşen Yoga 900 ürünün ardından Yoga 910’un satışına da başladı. Yoga 900’deki tüm özelliklerin geliştirilmiş olduğu Yoga 910 oldukça şık tasarımı, parmak izi okuyu ve yüz tanıma özellikleri ile dikkat çekiyor.

Herşeyi dizüstüne taşıdı

Lenovo adından çok söz ettiren ve efsaneleşen Yoga 900 ürünün ardından Yoga 910’un satışına da başladı. Yoga 900’deki tüm özelliklerin geliştirilmiş olduğu Yoga 910 oldukça şık tasarımı, parmak izi okuyu ve yüz tanıma özellikleri ile dikkat çekiyor.

 Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Moto markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, Yoga 900’ün yeni özelliklerle bezeli bir üst modeli Yoga 910 ile teknoloji tutkunlarına bambaşka bir dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar deneyimi yaşatacak. 4K ekran çözünürlüğü ile beraber Dolby Audio™ Premium teknolojisi ile üstün bir ses deneyimi sunan Yoga 910, sadece 1,38 kg hafifliğe ve 14.3 mm inceliğe sahip. Yoga 910 aynı zamanda 15,5 saatlik pil ömrüyle de adeta bir enerji santrali.

Yoga 910, dosyalarınızın güvenliğini bir üst seviyeye çıkarmak için parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliklerine sahip. Ayrıca 360° açılabilen özel saat kayışı menteşe tasarımı ile 4 farklı kullanım şekli sunan ve 16 GB’ye kadar RAM ve 1 TB’ye kadar PCI Express tabanlı SSD seçenekleri mevcut olan Yoga 910, işlemcisiyle de rakiplerinden ayrılıyor. Intel’in kısa süre önce duyurduğu yeni nesil Kaby Lake işlemcilerden gücünü alan cihaz, Intel Core i7 ile birlikte geliyor. Yoga 910 gri renk seçeneği ile bilgisayar tutkunlarının yeni gözdesi olacak.

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