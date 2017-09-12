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HES'e teklif verdi

Koç Holding şirketlerinden Entek Elektrik Üretimi AŞ'nin yenilenen Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik santrallerinin (HES) özelleştirilme ihalesine teklif verdiği bildirildi.Aygaz AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer...

HES'e teklif verdi

ANKARA (AA) - Koç Holding şirketlerinden Entek Elektrik Üretimi AŞ'nin yenilenen Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik santrallerinin (HES) özelleştirilme ihalesine teklif verdiği bildirildi.
Aygaz AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin ana ortaklığı Koç Holding AŞ ile yüzde 49,62'şer oranında pay sahibi olduğu iştiraki Entek Elektrik Üretimi AŞ'nin, 2016'da ihalesi yapılan ve daha sonra iptal edilerek yeniden ilana çıkılan Menzelet ve Kılavuzlu HES'lerinin özelleştirilme ihalesine teklif verdiği belirtildi.
İhalenin, 49 yıl süre ile "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, "İhalenin kazanılması halinde konuyla ilgili gelişmeler özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Son olarak geçen yıl ihale edilen ancak devri tamamlanamayan Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Kahramanmaraş'taki Menzelet ve Kılavuzlu HES'lerinin özelleştirilmesi ihalesinin yenilenmesi kararlaştırılmış ve son teklif verme tarihi 11 Eylül 2017 olarak belirlenmişti.
Geçen yıl Kasım'da gerçekleştirilen ihalede, en yüksek teklifi 1 milyar 250 milyon lirayla Akfen Enerji'nin ortaklığı Akörenbeli Hidroelektrik Santral Yatırımları Yapım ve İşletim AŞ vermişti.
Menzelet 124, Kılavuzlu ise 54 megavat olmak üzere toplam 178 megavat kurulu güce sahip bulunuyor.
 

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