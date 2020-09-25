Hibeler veriliyor

Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Ev sahibi toplumun girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlayan “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik

Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin Geliştirilmesi (ENHANCER)” Projesi hibe programının tüm detayları dijital platformda (Zoom) düzenlenen toplantı ile

kamuoyu ile paylaşıldı. Başvuru rehberi yayınlanan ve Gaziantep ve Şanlıurfa’da pilot uygulama olarak hayata geçecek hibe programı için 6 Kasım 2020 tarihine

kadar başvurular kabul edilecek.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD)

arasındaki kurumsal çerçeve işbirliğine dayanarak uygulanan proje kapsamında ‘’Gaziantep ve Şanlıurfa İlleri için Ortak Kullanım Tesisleri Pilot Hibe Programı-

Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’’ gerçekleştirildi.

ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Ahmet Şimşek

ve AB Delegasyonu Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) Birimi Başkanı Libor Chlad’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Türkiye’de girişimcilere

sunulan devlet imkanlarına ve projenin girişimciliğe yapacağı katkıya vurgu yapıldı.

Kalkınma Ajansları Daire Başkanı Ahmet Şimşek, projenin farkının Kalkınma Ajanslarının süreç içerisinde yer alması olduğunun altını çizerken yerelin ihtiyaçlarını

yerelde tespit eden bu ajansların geliştirdikleri ve uyguladıkları projeler ile bölgesel kalkınma açısından önemli bir açığı kapattıklarını ifade etti.

Sağlanan fonların odaklandığı noktalardan birinin uzun soluklu geçim kaynağı sunmak olduğunu belirten AB Delegasyonu FRIT Birimi Başkanı Libor Chlad da,

ENHANCER Projesi’nin bu amacın ürünü olduğuna dikkati çekerek, bu proje ile Suriyeli mültecilere yerel halkla birlikte sürdürülebilir geçim kaynakları sunulmasının

amaçlandığını vurguladı.

ENHANCER Kıdemli Proje Yöneticisi Pınar Yapanoğlu ise Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde ‘Yerel Ortak Kullanım Tesisleri’ne destek vermeyi amaçlayan hibe

programına ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. Yapanoğlu, bu tesislerin; geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi toplumlardan akranların girişimcilik faaliyetlerinde

etkileşimde bulunabileceği ve ihtiyaç duydukları birçok hizmete erişebileceği etkileşim alanları olacağını bildirdi. Son olarak Yapanoğlu, yeni ürünler ve pazarların

oluşturulmasına uygun bir ortam ve destek sağlayarak Suriyelilerin ev sahibi toplulukla birlikte girişimcilik yeteneklerini ve etkinliklerini artırmanın sağlanacak

hibelerin asıl amacı olarak belirlendiğini paylaştı.

HİBE PROGRAMI BAŞVURU DETAYLARI

Toplantının son kısmında ENHANCER Projesi Hibe Bileşeni Lideri Mehmet Çağlar Aydın tarafından Gaziantep ve Şanlıurfa için ayrılan 1.8 milyon avroluk hibe

programından faydalanmak isteyenlerin izlemesi gereken yollar ve başvuru süreci detayları paylaşıldı.

Teklif çağrısının öncelikli alanlarını; ’’1) Kapsayıcı iş yaratma ve hizmetleri büyütme, 2) Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yetenekleri, ticari ve sosyal ilişkileri ekseninde

faaliyet ağını güçlendirmek ve ihracatı artırma 3) Ortak kullanım tesislerinin teknik ve kurumsal kapasiteleri iyileştirmek’’ olarak sıralayan Aydın, “Her başvuru, bu bahsi

geçen üç öncelikten en az ikisini kapsamak zorundadır” uyarısında bulundu.

Hibe programına üniversiteler, belediyeler, kuluçka merkezleri, teknoparklar, sanayi ve ticaret odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji

geliştirme bölgeleri gibi yeterli altyapıya sahip yerel kuruluşların başvuruda bulunabileceğini ifade eden Çağlar Aydin, nihai faydalanıcıların ise ortak kullanım

tesislerinden yararlanacak olan geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplumlardaki girişimciler olacağını söyledi.

BAŞVURU TAKVİMİ

Çağlar Aydın, başvuru paketinin sunulması için son başvuru tarihinin 6 Kasım 2020 olduğunu belirterek, posta ya da faks ile yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceğini

kaydetti.

ENHANCER Projesi Hakkında

Avrupa Birliği’nin 26.4 Milyon Avroluk bütçeyle fonladığı ENHANCER Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonuyla Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme

Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülüyor. Ocak 2020’de başlayan bu proje, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay

olmak üzere 11 ilde 48 ay boyunca uygulanacak.