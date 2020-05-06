Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Kudüs Ardahan pkk Gümüşhane İsveç
Hijyen eğitimi tamgaz
Hijyen eğitimi tamgaz
Evde maraton koştu
Evde maraton koştu
İşte 135 yıllık Pepsi
İşte 135 yıllık Pepsi
Çiçek gibi duyarlı
Çiçek gibi duyarlı
Yarışa hazıriz
Yarışa hazıriz

Hijyen eğitimi tamgaz

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), koronavirüs salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında konaklama sektöründe hayata geçirdiği uygulamalardan biri olan hijyen eğitimlerine devam ediyor.

Hijyen eğitimi tamgaz

Başkanlığını Müberra Eresin'in yaptığı TÜROB’un başlattığı ‘Covid-19 ve Hijyen Eğitimi’ konulu online eğitimlere Türkiye’nin dört bir yanından 600’den fazla otel çalışanı katıldı. TÜROB, yoğun ilgi üzerine 11-20 Mayıs 2020 tarihlerinde ikinci etabı gerçekleştirecek.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), koronavirüs salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında konaklama sektöründe hayata geçirdiği uygulamalardan biri olan hijyen eğitimlerine devam ediyor. ECOLAB ile yaptığı işbirliği ile geçen ay üyelerine özel ‘COVID-19 ve Hijyen Eğitimi’ konulu online eğitim başlatan TÜROB, üyelerinden gelen yoğun talep üzerine eğitimleri tekrarlama kararı aldı. Online eğitimlerin ikinci etabı 11-20 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

600’den fazla otelci katıldı

Öte yandan eğitimlerin ilk etabına İstanbul, Antalya, Kayseri, Muğla, İzmir, Batman, Sakarya, Çanakkale ve Edirne'deki otellerden 600’ün üzerinde çalışan katılım sağlamıştı. Ücretsiz olarak düzenlenen hijyen eğitimleri projesinde, genel ve kişisel hijyen, mutfak hijyeni, gıda güvenliği, tekstil hijyeni, kimyasalların güvenli kullanımı, kırılma ve kayıpların önlenmesi olmak üzere altı temel başlıkta gerçekleştiriliyor. Eğitimleri tamamlayan katılımcılara sertifika veriliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Covid19 Ve Hijyen Eğitimi Yoğun Ilgi GördüTÜROB Ikinci Etabı BaşlatıyorMüberra Eresin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.