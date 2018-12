Hindiler hazır

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye'de kişi başı hindi eti tüketimi 560 gram seviyesinde bulunurken, toplam tüketimin yaklaşık yüzde 15-20'si yılbaşı döneminde gerçekleşiyor.

Kesilmiş ve temizlenmiş hindinin kilogramı marketlerde 15-20 liradan satılırken, bütün bir hindinin fiyatı ise pazarlarda 100-150 lira arasında değişiyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren hindi eti üreticisi Ali Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı döneminde Türkiye'de yaklaşık 600-700 bin hindinin kesildiğini, firma olarak da bu dönemde yaklaşık 70 bin hindinin sevkiyatını yaptıklarını söyledi.

Hindinin dişisinin yaklaşık 10-12 kilogram, erkeğinin de 18-20 kilogram olduğunu belirten Bahar, "Hindiyi bütün olarak sadece yılbaşı döneminde satıyoruz. Bu nedenle yılbaşı için özel olarak 4-5 kilogramlık hindiler üretiyoruz." diye konuştu.

- "Hindi eti tüketimini artırmak için çabalamalıyız"

Avrupa ülkelerinde yaklaşık 8 kilogram, ABD'de 12 kilogram olan kişi başı hindi tüketiminin, Türkiye'de yarım kilogramın biraz üzerinde olduğunu belirten Bahar, şöyle devam etti:

"Hindi eti, protein değeri olarak kırmızı etten daha yüksek bir değere, beyaz etten de daha düşük bir kalori oranına sahip. Balık etine en yakın et ve çok sağlıklı. Türkiye'de tüketimi çok düşük. Aslında hindi eti, kişi başı tüketimde ülkemizde de 6-8 kilogramları hak ediyor. Hindi eti tüketimini artırmak için çabalamalıyız. Biz bunu bakanlığımızla da görüştük, bakanlığımız çok büyük destek veriyor. Yakında bu konuda bir kamu spotu bekliyoruz. Hindi soslanarak tüketilmesi gereken bir et. Sosla oldukça lezzetli hale geliyor. Nasıl tüketileceği konusunda mutlaka bir bilinçlendirmenin yapılması lazım. Bir de Avrupa'ya veya dünyanın birçok ülkesine baktığımızda hayvansal protein kaynağı olarak dana eti, kuzu eti, domuz eti, hindi eti ve balık eti var. Yani 5 kalem. Bizde ise dana eti, kuzu eti ve balık eti. Biz bu 3 çeşide dördüncü protein kaynağı olarak hindiyi koymamız lazım. Hindi eti dana ve kuzu eti üzerindeki baskıyı da azaltacak, daha çok protein tüketilmesinin yolunu açacaktır."

Sağlıklı bir protein kaynağı olarak hindi etinin, Türkiye'nin gündemine gelmesi gerektiğini vurgulayan Bahar, "Fakat maalesef hala hindi sadece yılbaşında hatırlanıyor. Fantastik bir yiyecek olarak bakılıyor. Bu, hindinin şanssızlığı diye de düşünmüyor değilim. Bebeğiniz varsa, çocuğunuz varsa, sporcuysanız, fit bir hayat yaşamak istiyorsanız, fiziğinize, sağlığınıza önem veriyorsanız kesinlikle hindi eti yemelisiniz." dedi.

- Türkiye'nin hindi eti üretimi ve tüketimi

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) verilerine göre, Türkiye'de 1990 yılında 500 ton olan hindi eti üretimi, 1995 yılında 2 bin 646 tona, 2000 yılında 23 bin 265 tona, 2005 yılında 53 bin 530 tona yükseldi. 2010 yılında 33 bin ton olan hindi eti tüketimi, 2016 yılında 50 bin 500 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin kişi başı hindi eti tüketimi ise 1990 yılında 0,01 kilogram, 1995 yılında 0,04 kilogram, 2000 yılında 0,34 kilogram, 2005 yılında 0,74 kilogram, 2010 yılında 0,43 kilogram olarak belirlendi. 2015 yılında 0,63 kilogram olan hindi eti tüketimi, 2016 yılında ise 0,56 kilograma geriledi.