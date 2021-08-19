Hiper aracıyla kazanacak

Toyota, TS050 HYBRID yarış aracıyla üç yıl üst üste elde ettiği Le Mans zaferlerinin ardından, bu yıl ilk kez La Sarthe Pisti’nde yeni GR010 HYBRID hiper aracıyla yarışacak. Toyota, yeni hiper aracıyla birlikte galibiyet serisine devam ederek başarılarına bir yenisini daha eklemeyi amaçlıyor.

21-22 Ağustos tarihlerinde 89’uncusu gerçekleştirilecek 24 Saat Le Mans yarışında, Toyota’nın 7 numaralı GR010 HYBRID hiper aracında son Dünya Şampiyonları Mike Conway, Kamui Kobayashi ve José María López yarışacak. Bu üç pilot, sezonun en büyük yarışına gelmeden önce 6 Saat Monza yarışını kazandılar. Bununla birlikte, son 3 yıl La Sarthe’de kazanan Sébastien Buemi ve Kazuki Nakajima’ya, yine geçen yılın kazananı Brendon Hartley eşlik edecek.

TOYOTA GAZOO Racing, altı yarışlık 2021 WEC Şampiyonası’nda gerçekleştirilen üç yarışın ardından en yakın rakibine göre 30 puan farkla lider konumda bulunuyor.

Le Mans yarışı, çift FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) puanı verilmesiyle birlikte dünya şampiyonluğu kazanmak adına büyük önem taşıyor. Le Mans’daki hiper araç kategorisindeki rekabetin yanı sıra her zaman olduğu gibi 24 Saat Le Mans’ın doğasındaki mücadelenin ve pistin kendisinin getirdiği zorluklar da heyecanın bir parçasını oluşturuyor. Le Mans, tipik bir yarışta 25 bin civarında vites değişimi, tam gazda gidilirken 4 bin kilometre sürüş ve 2 milyonun üzerindeki tekerlek dönüşüyle gerçekten bir dayanıklılık testi olarak öne çıkıyor.

Toyota’nın bu zorlu yarış için hazırlıkları, 2020’nin Ekim ayına dayanıyor. O günden bu yana sekiz test ve üç WEC yarışı gerçekleştiren GR010 HYBRID hiper aracı, 13.626 km’lik La Sarthe Pisti için tüm hazırlıklarını tamamladı.

İlk kez 1923’te yapılan 24 Saat Le Mans yarışı, bu sezon azaltılmış olarak 50 bin seyirci kapasitesiyle, 62 araç ve 186 pilotun katılımıyla gerçekleştirilecek.