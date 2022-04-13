Hızlı büyüdü halka açıldı

Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Suwen hisselerinin %41,1’i halka arz edilecek. Kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap sektöründe yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyüme hedefi olan Suwen payları için, 13-14-15 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplanacak.

12 Nisan 2022, İstanbul: Türkiye’de iç giyim mağaza zincirleri arasında sektördeki en büyük 5 marka içinde mağaza sayısı artışına göre en hızlı büyüyen marka olan Suwen halka açılıyor. Halka arzda Şirket’in mevcut ödenmiş sermayesini oluşturan 50.000.000 adet pay 6.000.000 adet sermaye artırımıyla toplam 56.000.00 adet paya yükselecek, 17.000.000 adet pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranı %41,1 olacak.

Halka arz öncesi çoğunluk hisseye sahip olan Intilux S.a.r.l.’ın, halka arz sonrası Şirket’te %18,5 ile önemli bir oranda ortaklığı devam edecek. Suwen payları için 18,5 TL sabit fiyattan 13-14-15 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplanacak.

Talep toplama öncesinde yapılan çevrimiçi basın toplantısında söz alan Suwen’in Satış ve Pazarlamasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dilek şunları söyledi : “Suwen olarak, Türkiye’den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir marka çıkartmayı hedefliyoruz. Gerek Türkiye’de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefliyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz.”

Devamında söz alan Suwen’in Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Koç “güçlü büyüme performansı ve artan kârlılık” vurgusu yaptı.

Türkiye kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) sektöründe faaliyet gösteren Suwen, geçtiğimiz yıllarda mağaza sayısını, toplam satış alanını, net satış gelirlerini ve karlılığını hızla büyüttü.

Yurtiçi mağaza sayısı 2017 yıl sonunda 50’den %28,9 yıllık ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek, 2,8 katına çıkardı ve 2021 yıl sonunda 138’e ulaştı. Bu sayıyı 2022 Mart ayı itibari ile 39 şehirde 142’ye taşıdı.

Toplam satış alanı 2017 yıl sonunda 3.621 m²’den 4 yılda %43,1 yıllık ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek, 4,2 katına çıkardı ve 2021 yıl sonunda 15.165 m²’ye ulaştı.

Net satış gelirleri 2017 yılında 42,8 milyon TL seviyesinden 2021 yılında 359,9 milyon TL seviyesine yükselirken aynı dönemde net satış gelirlerindeki yıllık ortalama bileşik büyüme oranı %70,3 oldu.

Kârlılık bakımından şirket 2021 yılında %31,8 FAVÖK marjıyla 114,3 milyon TL FAVÖK seviyesine ulaştı. Bu tutar 2020 yılında 43,6 milyon TL idi.

KİEP Sektöründe Büyümeye ve Yapısal Dönüşümün Devam Ediyor:

Türkiye’de kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) harcamalarının yıllardır devam eden hızlı büyüme trendini sürdürmesi bekleniyor. Deloitte 2021 sektör raporuna göre 2017 yılsonunda 4,9 milyar TL olan Türkiye KİEP Pazarı, 2021 yılsonu itibarıyla 10 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Pazarın bu gelişimine ek olarak, Suwen’in de içerisinde yer aldığı Modern Organize Kanalların payı 2017 yılında %38 ve 2021’de ise %57 olarak gerçekleşmiştir.

İhracata Odaklanılacak:

Yurt dışında Irak, Kıbrıs, Filistin, İsrail ve Azerbaycan’da bulunan toptan satış kanalı üzerinden ürünlerinin satışını gerçekleştiren Suwen, Romanya’da kendisine ait şirket üzerinden 3 farklı noktada kira sözleşmesi imzaladı, mağazalardan 2 tanesi açıldı. Suwen orta ve uzun vadede Romanya başta olmak üzere yurtdışı pazarlarda büyümeyi hedefliyor.

SUWEN HAKKINDA:

2003 yılında İstanbul’da kurulan Suwen, Türkiye kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) sektöründe faaliyet göstermektedir. Modern Özel Zincir Mağazalar arasında mağaza sayısı bakımından Türkiye’nin en yaygın ikinci mağaza ağına sahip olan Suwen’in mağazaları 2021 yılında yaklaşık 7,6 milyon ziyaretçi ağırlamıştır.

Suwen, kendi markası ve tasarımı ile müşterilerine hizmet vermektedir. İç giyimden ev giyimine, çoraptan korseye, mayo ve bikini koleksiyonlarından lohusa gruplarına kadar geniş ürün yelpazesiyle bir kadının her anında yanındadır.

Suwen Türkiye’deki perakende ağını genişletmenin yanı sıra Romanya’da faaliyet göstermektedir. Ayrıca Irak, Azerbaycan, Kıbrıs, İsrail ve Filistin’de üçüncü tarafların işlettiği satış noktalarında da faaliyetlerine devam etmektedir.