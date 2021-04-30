Hizmette kapanma yok

Alternatif Bank’ın “Tam Kapanma Tedbirleri” kapsamında hayata geçirdiği uygulamaları açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan “Tam Kapanma Tedbirleri” kapsamında Alternatif Bank şubeleri 30 Nisan 2021 itibarıyla 10.00 – 12.30 ve 13.30 – 16.00 saatleri arasında hizmet sürekliliğini sağlayacak sayıda çalışan ile müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Bununla birlikte banka, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan bazı şubelerinin hizmet noktalarını geçici olarak birleştiriyor. Bu dönemde hizmet verecek şubelerin detaylı bilgisine bankanın web sitesi www.alternatifbank.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Alternatif Bank, salgın döneminde müşterilerini öncelikli olarak internet bankacılığı ve mobil bankacılık, ATM’ler ve 444 00 55 numaralı Müşteri İletişim Merkezi kanallarını kullanmaya yönlendiriyor.