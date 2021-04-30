Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Hizmette kapanma yok
Hizmette kapanma yok
Bağışıklık zamanı
Şimdi bağışıklık zamanı
Hobi patlaması
Pandemide hobi patlaması
Her yerde TAV var
Her yerde TAV var
Kentler yarışacak
Kentler yarışacak

Hizmette kapanma yok

Alternatif Bank, salgın döneminde müşterilerini öncelikli olarak internet bankacılığı ve mobil bankacılık, ATM’ler ve 444 00 55 numaralı Müşteri İletişim Merkezi kanallarını kullanmaya yönlendiriyor.

Hizmette kapanma yok
banner17

Alternatif Bank’ın “Tam Kapanma Tedbirleri” kapsamında hayata geçirdiği uygulamaları açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan “Tam Kapanma Tedbirleri” kapsamında Alternatif Bank şubeleri 30 Nisan 2021 itibarıyla 10.00 – 12.30 ve 13.30 – 16.00 saatleri arasında hizmet sürekliliğini sağlayacak sayıda çalışan ile müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Bununla birlikte banka, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan bazı şubelerinin hizmet noktalarını geçici olarak birleştiriyor. Bu dönemde hizmet verecek şubelerin detaylı bilgisine bankanın web sitesi www.alternatifbank.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Alternatif Bank, salgın döneminde müşterilerini öncelikli olarak internet bankacılığı ve mobil bankacılık, ATM’ler ve 444 00 55 numaralı Müşteri İletişim Merkezi kanallarını kullanmaya yönlendiriyor.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Alternatif BankSalgınIntenet Bankacalığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1