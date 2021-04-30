Hobi patlaması

Türkiye’nin hizmet alanında en büyük online platformu Armut, pandemi sebebiyle evlerde daha fazla zaman geçirenlerin, hobi kategorisindeki online özel ders taleplerini inceledi. Elde edilen verilere göre yeni hobi edinmek için online olarak alınan özel derslere talebin arttığı görülüyor.

Ülkemizde pandemi sebebiyle tam kapanma kararının gelmesi ile beraber evlerde geçirilen zaman daha da artacak. Online hizmet sektörünün lideri Armut.com, son bir yıldır yükselişe geçen online hobi özel ders hizmetlerine yönelik taleplerin verilerini paylaştı. Yılın her şubat ayında hareketlenen özel ders talepleri geçen sene pandeminin de etkisiyle Mart ayında düşüşe geçmişti. Ancak bahar aylarının gelişiyle, taleplerin tekrar artışa geçtiği gözlemlendi.

Pandemiden kalan boş zamanı yeni bir hobiye ayırdık

Evde geçirilen zamanın ve mesafe kavramının öneminin artması ile beraber online özel derslere olan ilginin arttığı gözlemlendi. Yeni hobi edinmek isteyenlerin yanı sıra zamanlarını iş harici farklı bir aktivite ile doldurmak isteyen beyaz yakalılar da hobi özel derslerine ilgi gösterdi. Çocuklarının ilgisini çekebilecek yeni alanlar arayan ebeveynlerin talepleri de dikkat çekti.

En çok ilgi gören online ders talepleri arasında dil öğrenme, resim, müzik, pilates, yoga ve satranç dersleri yer aldı. İngilizce, Almanca ve Fransızca özel derslerine olan rağbette geçen yaz aylarından bu yana artış gözlemlendi. Pandeminin başladığı ilk dönemlerde düşüş yaşayan yüz yüze istenen taleplerin, yaz aylarından bu yana online ders imkanının gelmesiyle %76 artış göstermesi dikkat çekti.

Sanata dair hobilerimiz arttı

Pandemi döneminin sanata olan ilgiyi artırdığı görülürken buna paralel olarak evde daha verimli vakit geçirmek isteyenler resim yapmayı, müzik aleti çalmayı öğrendi. Online olarak verilen dersler arasından yeni bir enstrüman çalmayı öğrenmek isteyenler gitar, keman, davul gibi özel derslere yönelirken resim sanatını hobi edinmek isteyenler resim özel derslerine merak saldı. Armut.com verilerine göre müzik ve resim derslerini içeren hobi kategorisindeki online özel ders taleplerinde yazdan bu yana ortalama %37 artış yaşanırken en çok artış yaşayan dersler ise %50’den fazla yükseliş ile davul, keman ve piyano özel dersleri oldu. Gözle görülür bir başka artış ise pilates, satranç ve yoga gibi online alınabilen spor özel derslerinde yaşandı. İncelenen verilere göre 2021 yılında online pilates, satranç ve yoga derslerine gösterilen taleplerde %44 artış gösterdi.

Armut hakkında:

Hizmete ulaşmanın en kolay ve güvenilir yolu olma amacıyla Armut 2011 yılında kuruldu. 4000’in üzerinde farklı kategoride 670.000’den fazla hizmet vereni hizmet almak isteyenlerle buluşturan şirket, Türkiye’nin hizmet alanındaki en büyük online platformu olarak faaliyet gösteriyor. 8 farklı milletten 105 kişilik ekibe sahip olan Armut, global markası HomeRun ile İngiltere, Mısır, Romanya, Suudi Arabistan, Polonya, Macaristan ve Çekya’da operasyonlarını yürütüyor; Türkiye’deki alt markası Rahat Taşın ile nakliye alanında özelleşmiş bir hizmet sağlıyor. Şirket, 2017 yılında Deloitte tarafından seçilen Technology Fast 50 listesinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen 2. teknoloji şirketi, Technology Fast 500 listesinde ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki en hızlı büyüyen 40. şirketi oldu.