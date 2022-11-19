Yoğun bir ilgiyle karşılaşan şarj edilebilir hibrit versiyonunun başarısını devam ettirmeyi amaçlayan benzinli HS, 162 PS gücünde 1.5 litre turbo motoruyla C-SUV segmentinde rekabete güçlü şekilde adım atıyor. MG Pilot adı verilen teknolojik sürüş destek sistemleri ve zengin konfor özellikleriyle Yeni MG HS, Comfort donanımıyla 890 bin TL, Luxury donanımıyla ise 980 bin TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz kökenli MG, C SUV segmentindeki iddialı modeli Yeni HS’i ülkemizde satışa sundu. MG’nin C-SUV segmentinde yer alan amiral gemisi modeli Yeni HS, Euro NCAP yıldızlı güvenlik özellikleri, sınıfının üstünde boyutları, dikkat çeken sessizlikteki kabini ve zengin donanımı ile sınıfında standartları yeniden belirliyor. Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle ülkemizdeki otomobil severlere sunulan Yeni MG HS, 890 bin TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. 5 sene garanti ile satışa sunulan HS modeli, bu konuda da pazarda fark yaratmaya hazırlanıyor.

HS’e güvenlikten 5 yıldız

Euro NCAP güvenlik derecelendirmesinde tam puan olan 5 yıldızı alabilmek için artık sağlam yapı yeterli kalmamakta. Günümüzde çarpışmayı engelleyen sistemler güvenlik konusunda tam puan almayı belirleyen asıl faktör oldu. Yeni MG HS, MG Pilot adı ile artık markalaşan teknolojik sürüş destek sistemi ile Euro NCAP güvenlik testinden 5 yıldız almayı başardı. Her iki donanım paketinde de standart olarak sunulan MG Pilot özellikleri ile yarı otonom sürüş yapabilmek de mümkün. Güvenlik riski durumunda sadece uyarı değil fren ve direksiyona da müdahale eden MG Pilot ayrıca adaptif hız sabitleyici, şerit takip uyarısı ve desteği, ön çarpışma uyarısı, otomatik acil fren sistemi, trafik işareti tanıma, kör nokta monitörü, arka çapraz trafik uyarı sistemi, akıllı uzun far kontrolü gibi çok sayıda özelliği içinde barındırıyor. MG Pilot, gelişmiş güvenlik ve teknolojik özelliklerine ek olarak HS modelinde arka bağımsız süspansiyon sistemi de mevcut.

Sınıfının üstünde boyutlar ve iç hacim

Yeni HS, 4.574 mm uzunluk, 1.876 mm genişlik ve 1.664 mm yükseklik gibi C-SUV segmentinde fark yaratan boyutlarıyla sadece geniş ve konforlu bir yaşam alanı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda rakiplerin ötesinde baş ve omuz mesafesiyle yükseltilmiş bir sürüş pozisyonu da sunuyor. Geniş diz mesafesi, saklama alanları ve rahat koltukları ile farklı bir deneyim sunan MG HS, geniş aileler için de ideal bir yol arkadaşı özelliğiyle öne çıkıyor.

Rüya gibi bir yaşam alanı

MG HS’in kabin içi tasarımında NVH denilen gürültü, titreşim ve sertlik (Noise, Vibration & Harshness) konforu sağlanması, MG mühendislerinin en büyük odaklarından biri oldu. MG, %95 gibi fark yaratan bir oranda ses geçirmez yalıtım malzemesi kullanılan HS modelinin kabin sessizliği konusunda iddiasını ortaya koyuyor. Arka koltuğa kadar uzanan açılabilir panaromik cam tavan, PM 2.5 kabin hava filtresi, saklama alanları, 64 renk kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatma ve kırmızı dikiş detaylarıyla dikkat çeken Bader® gerçek deri ve Alcantara® sportif koltukları ile HS segmentinin ötesinde bir alan sunuyor.

Çift kavramalı 7 ileri şanzıman ve güçlü turbo benzinli motor

HS modelinin kompakt ve hafif şanzıman sistemi, çift kavrama teknolojisi sayesinde sadece 0.1 saniyede vites değişimi yapabiliyor. 7 ileri DCT otomatik şanzıman sayesinde düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerlerine ulaşılıyor. Dört silindirli turbo benzinli motorla ülkemizde yollara çıkacak olan Yeni MG HS, 1.5 litrelik verimli motoru 162 PS güç ve 250 Nm torku ile 0’dan 100 km/s hıza 9.9 saniyede ulaşabiliyor. Arka bağımsız süspansiyonu dinamik bir yol tutuşu sağlayan HS’in ortalama yakıt tüketimi değeri ise 7.6 litre.

İngiliz markanın en güncel tasarım dili

MG HS, iddialı, güçlü ve dinamik tasarımıyla sınıfında fark yaratıyor. HS, MG'nin sekizgen MG logosunu çevreleyen yıldızlı ızgaranın en güncel evrimini taşıyor. MG modellerinin güncel tasarım dilini yansıtan bu ön yüz tasarımı marka tarihi mirasını da barındırıyor. Alçak tavan hattıyla birleşen uzun ön kaput, markanın sportif ruhunu öne çıkartan güçlü yan çizgiler ile birleşiyor. Yan cephe boyunca uzanan ve arkaya doğru akan bu çizgiler, camları ve çamurluk kemerlerini çerçevelerken bir hareket ve momentum hissi yaratıyor. Ön ızgaradan tavan raylarına, kapı kollarından eşiklere kadar otomobilin her yerine krom süslemeler dağılmış durumda. 18 inçlik jantlar da yoldaki güçlü ve özgüvenli duruşu destekliyor. Şık tasarım, heybetli SUV yapısını desteklerken, geniş ön ve arka kapılar, genç veya yaşlı tüm aile bireylerinin erişimini kolaylaştırıyor.

HS’te güvenlik ve kalite standart donanım

Yeni MG HS’in her iki donanım paketinde de standart olan 12,3 inçlik dijital gösterge paneli sürücüye ihtiyacı olan tüm bilgileri dinamik olarak sunarken, orta konsolda çift çekirdek işlemcili 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Bunlara ek olarak, tüm donanım seviyelerinde standart sunulan donanımlar arasında MG Pilot teknoloji sürüş desteği, çift bölgeli tam otomatik klima, navigasyon, 6 hoparlör, Bluetooth bağlantı, Apple Carplay ve Android Auto, anahtarsız giriş ve çalıştırma, uzaktan kumandalı merkezi kilit yer alıyor.

MG HS’in “Comfort” versiyonunda leatherette deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, ısıtmalı ve özel sportif ön koltuklar, dinamik kılavuzlu geri görüş kamerası gibi özelliklere ek olarak, MG HS’in “Luxury” donanım versiyonunda ise panoramik açılır cam tavan, özel tasarım Bader® marka deri-Alcantara koltuklar, elektrikli ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, 64 renkli ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, yükseklik ayarlı LED farlar ve 360° kamera gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.