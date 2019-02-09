Huawei'nin hedefi

İZMİR (AA) - Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, dünyada Huawei olarak cep telefonu pazarında ikinci sırada bulunduklarını belirterek, "Türkiye'de de 2019 yılında yüzde 35 paya ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Wang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Huawei'nin Türkiye'de ilk kez İzmir'de Mavibahçe AVM'de vatandaşlarla buluşan deneyim mağazasını açtıklarını, marka olarak yeni ürünlere yönelik çalışmaları sürdüklerini belirtti.

Türk tüketicisinin teknoloji konusunda çok tutkulu olduğunu anlatan Wang, tüketicinin yeni teknolojileri yakından takip ettiğini, fotoğraf ve görüntü çekmeye ilgi gösterdiğini kaydetti.

Türkiye'de genç ve enerjik bir tüketici piyasasının bulunduğunu aktaran Wang, mağazayı sadece ürünleri göstermek için değil, aynı zamanda ürünlerle ilgili servis verme amacını da taşıdıklarını ifade etti.

Seth Wang, "Gel ve problemini çöz. İzmir Huawei kullanıcıları bilsinler ki biz onlar için buradayız. Geçen sene hem piyasa hem de Huawei olarak bir düşüş yaşadık, kur değişiklikleri sebebiyle. Ama kurlar hızlı bir şekilde stabil hale geldi. Fiyat stratejimizi de buna göre ayarladık. Fiyatlarımızı makul tutmaya çalıştık çünkü amacımız tüketicilerimize yeni teknolojiyi tanıtmak ve yeni deneyimler yaşatmak. Fiyatları yüksek tutmak gibi bir hedefimiz yok. Herkes için ödenebilir olması ve herkesin bizim ürünlerimizi deneyebilmesi, bizim stratejimiz bu." diye konuştu.

Ürünlerindeki yapay zeka faktörüne de değinen Wang, yapay zekayı özellikle fotoğraf teknolojisinde iyi kullandıklarını vurguladı.

Mobil fotoğrafın her geçen gün daha önemli olmaya başladığına işaret eden Wang, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar telefonlarıyla birlikte kamera taşıyor. Güzel anıları yakalayabilir. Nasıl güzel fotoğraf çekilir biz bunu öğrenmek zorunda değiliz. Yapay zeka teknolojisiyle insanlara bu konuda yardım edebiliriz. Kim olduğun, ne yaptığın önemli değil, kelebek ya da şelale gördüğünde telefonunu al ve fotoğrafını çek. Çünkü telefonun seni anlayacak ve objeleri en iyi şekilde tanıyacak. Otomatik olarak senin için ayar yapacak. Biz insanların kolayca fotoğraf çekmesi için teknoloji geliştiriyoruz. Bu konuda markamızın yatırımları ve çalışmaları devam edecek. İnsanlar Huawei ile nasıl kolay ve iyi fotoğraf çekebileceklerini görecekler."

- Kamerayla kalori ölçüyor

Mağazadaki ürünler hakkında bilgi veren Wang, üç kameralı telefon geliştirdiklerini, fotoğrafı çekilen objelerin isminin, gıdaların da kalorisinin görülebildiğini aktardı.

Mağazayı gezen müşterilerden Özer Efe Duran da mağazanın açılacağını 10 gün önce duyduğunu belirterek, "Kamerasını çok merak ediyordum. Yapay zekası da diğer rakiplerinden biraz daha önde. Domates, mandalina ve muzun gram hesabı ve o grama göre kalori hesabını çok rahat bir şekilde yapabiliyor." dedi.

Bu arada, mağazada ilk alışverişi yapan kişiye ürünü Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang tarafından verildi.