Hukuk müdürü oldu

Banvit BRF Hukuk Müdürlüğü görevine Miray Ilıksoy Baran atandı. Baran, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 15 yıl boyunca çeşitli hukuk ofisleri ile gayrimenkul, FMCG, müzik ve bilgi teknolojileri, alanlarında faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde çalıştı. Başta kurumsal yönetişim, regülasyon uyumu, uyuşmazlık ve sözleşme yönetimi olmak üzere farklı alanlarda uzmanlaşan Miray Ilıksoy Baran, 9 yıl boyunca Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarından birinin dijital dönüşümüne katkıda bulunan hukuk ekibinde değişik görevlerde yer aldı ve pandemi dönemi sonrası “Yeni Normal Çalışma” düzeninin hukuki entegrasyonuna liderlik etti. YASED ve TUSİAD başta olmak üzere, sektör temsilcilerinin katılım gösterdiği dernek faaliyetlerinde, stratejik konu ve süreçlerde hukuk kontağı olarak destek verdi.