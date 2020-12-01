İçecekte devrim

Aroma, Aroma Sa-de markası altında vitaminlerle ve doğal meyve aromaları ile zenginleştirilmiş, sağlığa katkı sağlayan doğal kaynak suyu çeşitleri ile, bağışıklık, sindirim, güzellik, detoks ve zihinsel-fiziksel enerji sağlama fonksiyonlarına destek oluyor.

“Su”dan fazlasını arayan tüketiciler, Aroma Sa-de Vitaminli Doğal Kaynak Suyu’nun beş farklı çeşidi ile yaşam tarzlarına katkı sağlıyor. Taşıma ve tüketim kolaylığı sağlayan, 330 ml’lik çevreci karton ambalajlarda sunulması ise ekstra pratiklik katıyor.

Aroma Sa-de vitaminli içeceklerin en önemli özelliklerinden biri Uludağ’ın zirvesindeki kaynağından çıkan 8,15 pH değerinde, zengin mineral içeren doğal kaynak suyu ile üretilmesi.

Aroma, Aroma Sa-de vitaminli içecekler tüketicilere “su”dan fazlasını sunuyor. Doğal kaynak suyunun, vitaminlerle zenginleşip, doğal meyve aromaları ile içimi daha da keyifli hale getirilmesiyle oluşan ‘Aroma Sa-de Vitaminli Su’lar, “Enerji”, “Güzellik”, “Detoks”, “Sindirim” ve “Direnç” olmak üzere farklı ihtiyaçlara yönelik 5 çeşidiyle tüketicilerin yaşam tarzlarına destek sağlıyor. %100 doğal, düşük kalorili, koruyucu ve şeker ilavesi içermeyen ürünler, tüketicilerin mevcut yaşam kalitelerini korumak ve geleceğe yatırım yapmak için sürdürdükleri sağlıklı yaşam biçiminin tamamlayıcısı rolünü üstleniyor. ‘Aroma Sa-de Vitaminli Su’ların her bir çeşidi, kendi fonksiyonuna göre farklı vitaminler ve sevilen meyve aromaları içeriyor. Özellikle Aroma Sa-de Direnç, içerdiği B ve D vitamini ile bağışıklık sistemini desteklemesi ile önemli bir rol oynuyor.

Uludağ’ın zirvesinden gelen 8.15’lik pH değeri ile sağlıklı doğal kaynak suyundan oluşan ‘Aroma Sa-de Vitaminli Su’lar; pratik, kolay taşınır, kolay açılıp kapanan, geri dönüştürülebilir, çevre dostu 330 ml’lik karton kutu ambalajlarda sunuluyor.

Suyun Canlandırma Kuvveti

Aroma Sa-de Enerji, günlük yaşamında daha fazla enerjiye ihtiyaç duyan, daha aktif olmak isteyenlere gereken canlılığı sağlıyor. İçeriğindeki L-Karnitin ve ginsengle fiziksel ve zihinsel enerji sağlamaya destek olan Aroma Sa-de Enerji, içerdiği B vitamini ile de enerji metabolizmasını canlandırıyor, yorgunluğu azaltıyor. Aynı zamanda düzenli kullanımda güçlü ve geniş kapsamlı bir yağ yakıcı olan L-Karnitin vücudun yağ yakımına yardımcı oluyor. Bir paketi günlük B3, B5, B6 ve B9 vitaminlerinin en az %53’ünü karşılamaya yardımcı olan Aroma Sa-de Enerji’nin 1 paketi sadece 7 kalori içeriyor.

Suyun Koruma Kuvveti

roma Sa-de Direnç’in içeriği bağışıklık sistemini destekleyen ve güçlendiren vitamin ve minerallerle zenginleştirildi. Aroma Sa-de Direnç’in içeriğindeki D ve B vitaminleri, demir ve doğal kaynak suyundan gelen magnezyum, kalsiyum ve potasyum hastalıklardan korunmaya, virüs ve bakterilere karşı vücudun direncinin artırılmasına yardımcı oluyor.

Suyun Güzellik Kuvveti

Aroma Sa-de Güzellik, içerisinde bulunan cilt sağlığını ve elastikiyetini destekleyen Tip 1 ve Tip 3 kolajen sayesinde sarkma ve kırışıklıkların önlenmesine yardımcı oluyor. Biotin ve çinko ile de, saç, tırnak ve cilt sağlığının korunmasına destek oluyor.

İçeriğindeki yeşil çay ekstresi ve C vitamini ile metabolizma ve kan dolaşımını hızlandırarak ödem atmaya ve vücudu canlandırmaya yardımcı olan Aroma Sa-de Detoks’un bir paketi günlük C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor. Diğer tüm Aroma Sa-de Fonksiyonel İçecekler gibi, 8,15 pH değerindeki alkali doğal kaynak suyundan üretilen Aroma Sa-de Detoks’un içeriğindeki zengin oksijen, kalsiyum ve magnezyum vücudun toksinlerden arınmasını sağlıyor.

Suyun Rahatlatma Kuvveti

Prebiyotik etkili hindiba lifleri içeren Aroma Sa-de Sindirim, bu içeriği ile bağırsaklardaki yararlı bakterilerin beslenmesine yarıyor, kan şekeri kontrolünü sağlamaya yardımcı oluyor, iştahı düzenliyor ve böylelikle fazla kalori alımının önüne geçiyor.

Aroma’nın tüketicilerin beğenisine sunduğu yeni nesil su ailesinin üyesi olan ve Aroma Sa-de Vitaminli Su’yun içeriğinin yüzde 95’ini oluşturan karton ambalajdaki Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu; Global Water Intelligence tarafından düzenlenen, su endüstrisinde farklı kategorilerdeki en başarılı, potansiyeli en yüksek, en yenilikçi ürünlerin ödüllendirildiği Global Water Awards yarışmasında finale kalan ürünler arasında yer alarak, Aroma’nın yenilikçi bakış açısını bir kez daha kanıtlamış oldu.