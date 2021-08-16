IDEF'e hazırlar

Dünyanın en büyük dört savunma sanayii fuarından biri olan, yerli ve yabancı savunma sanayii firma ürünlerinin vitrine çıktığı IDEF 2021 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 17 – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuarda KAREL’in ileri teknolojili, yenilikçi savunma ürünleri de sergilenecek.

3.500’in üzerinde çalışanıyla, Türkiye'nin Ar-Ge’de tasarımdan, üretime kadar tüm süreçlere sahip lider teknoloji şirketi Karel, bugün 30’u aşkın ülkeye ürün ve teknoloji ihraç ediyor. Telekomünikasyon çözümleri, kurumsal projeler, elektronik kart tasarım ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra, yaklaşık 20 yıldır ülkemiz ve dost ülkelerin savunma ihtiyaçlarına yönelik çözümler de sunuyor.

İDEF fuarında sergilenecek Karel Savunma Sanayi ürünleri hakkında Karel Savunma Sanayi Çözümleri Direktörü Senih Başol şunları söyledi:

“Karel’in savunma alanındaki ürün çeşitliliğine bakıldığında; bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki odağını koruyarak, geniş bir ürün yelpazesi ile kullanıcı ihtiyaçlarını karşıladığını görüyoruz.

Bu kapsamda;

- IP tabanlı taşanabilir sahra santralleri ve ağ geçidi çözümlerimiz ile orduların elinde bulunabilecek her türlü telli ve telsiz haberleşme cihazları için şebeke oluşturabiliyoruz. Bu ürünlerimizin son dönemde yakaladığı ihracat başarılarından da oldukça memnunuz.

- Kara platformlarına yönelik geliştirdiğimiz iç konuşma/telsiz dış haberleşme cihazlarımız da, basit ve etkin çözümün öne çıktığı pazarlarda ihtiyacı tam olarak karşılayan nitelikte. Bu ürünlerimizle doğrudan ihracat yapmamızın yanında, ülkemizde platform ihracatı yapan firmalarımızın da çözüm ortağıyız.

- 2010 yılından itibaren TC DzKK’nın kullanımına yönelik inşa edilen neredeyse tüm gemilere askeri standartlarda santraller ve alarm-anons sistemlerini temin etmekteyiz. Bu kapsamda küçük bir bottan, savaş gemisi ihtiyaçlarını karşılayabilecek oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahibiz.

- KAREL’in Bilkent Cyberpark’ta bulunan Ar-Ge ekibi; aviyonik platformlara yönelik çözümler de sunmakta. Bu kapsamda, uçuş emniyeti için pilota destek olan, çok sensörlü “Uçuş Yedek Göstergesi”, Hava platformları için “Elektronik Motor Kontrol Ünitesi”, elektronik harp/karşı tedbir ürünleri gibi çözümleri ülkemiz Ana Yüklenici firmalarla gerçekleştirilen işbirlikleri ile Türkiye’deki birçok ilki tasarlıyor, üretiyoruz.

- Ana yüklenicilerimize; ürün seviyesinde çözüm sunmanın dışında, elektronik kart tasarımı ve üretimi konusunda da destek sağlıyoruz. Kart üretimi konusunda sivil sektöre yönelik işlerimiz de dikkate alındığında, kendi alanında ülkemizin en kapasiteli üretim hattına sahibiz.

- Bunlar dışında; solid state diskler, ataletsel nagisayon sistemleri, el tipi askeri bilgisarlar, başlık takımı gibi geniş kullanım alanı bulunan ürünlerimiz de bulunmakta.

Sonuç olarak KAREL, yaklaşık 35 yıllık geçmişe sahip köklü bir firma olarak, sivil sektörde edindiği bilgi birikimini, savunma sanayii ürün çözümlerine de başarılı bir şekilde yansıtan bir firma konumda. Başka bir ifade ile KAREL; ülkemizin ihracat odaklı büyüme hamlesinde kendi üzerine düşen görevin farkında olan ülkemizin önde gelen teknoloji firmalarından biridir.”

Karel Hakkında

Karel, 3.500’in üzerinde çalışanıyla Türkiye'nin Ar-Ge’de tasarımdan, üretime kadar tüm süreçlere sahip lider teknoloji şirketidir. Yaklaşık 200 nitelikli çalışanı ve deneyimiyle Türkiye’nin alanında en yetkin Ar-Ge’lerinden birine sahiptir. Karel ana faaliyeti telekomünikasyonun yanı sıra, savunma sanayi çözümleri, kurumsal projeler ve sistem entegrasyonu ve elektronik üretimi alanlarında çalışmaktadır.

Telekomünikasyon alanında, telefon santralları, çağrı merkezi, video konferans ve bunların bulut versiyonları başta olmak üzere çeşitli teknolojilerde iletişim sistemleri geliştirip, tasarlamakta ve üretmekte, yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunmaktadır. Ayrıca 5G, IoT, Endüstri4.0 ve bulut uygulamaları de Karel’in önemli faaliyet alanları arasındadır. Karel, uluslararası araştırma (Gartner, MZA) raporlarına göre Türkiye telefon santralı pazarında uzun yıllardır açık ara pazar lideridir. 30’u aşkın ülkeye ürün ve teknoloji ihraç eden Karel, Avrupa’nın en büyük 3, dünyanın en büyük 15 PBX üreticisinden biridir. Türkiye’de işyeri haberleşme trafiğinin yaklaşık %50’si Karel sistemleri üzerinden gerçekleşmekte olup, Türkiye’de 700 binden fazla işletme, dünyada 12 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermektedir.

Karel, savunma sanayi faaliyeti kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve dost ülke ordularına yönelik geniş yelpazede savunma sanayi ürün ve çözümleri üretmektedir. Kurumsal projeler faaliyeti kapsamında da telekom operatörlerine ve kamu kurum ve kuruluşlarına anahtar teslimi projeler gerçekleştirmektedir. Karel her türlü elektronik cihazı yüksek kapasite ve kalitede üretme yeteneğine sahiptir. Elektronik üretim faaliyeti kapsamında beyaz eşya, savunma sanayi, otomotiv başta olmak üzere büyük ölçekli tasarım ve üretim faaliyeti gerçekleştirmektedir.