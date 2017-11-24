İETT için yeni adım

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İETT Genel Müdürü Arif Emecen'in görevden alınmasına ilişkin, "İETT ile ilgili de şu anda büyükşehirde en fazla gelen şikayet; sizler de biliyorsunuz, metrobüsten ve İETT'den. Dolayısıyla arkadaşımız bu manada bugüne kadar muhakkak güzel hizmetler yaptı ama bu manada eksik kaldığını düşünüyoruz, değiştirdik. İnşallah yerine bu şikayetleri daha aza indirecek yeni bir arkadaşımızı görevlendireceğiz, o şekilde devam edeceğiz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nce (İSMEK) Öğretmenler Günü dolayısıyla Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Uysal, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uysal, gazetecilerin İETT Genel Müdürü Arif Emecen'in görevden alınması sorusuna ilişkin şunları söyledi:

"Büyükşehirde göreve geldik, göreve geldiğimizden sonra prensibimiz, 'herkesle çalışabiliriz, yola çıkarız, eğer eksiğini gördüğümüz, yavaş olduğunu hissettiğimiz, uyumda sıkıntı yaşadığımız olursa, o esnada bakarız' demiştik ilk göreve başladığımız zaman. İETT ile ilgili de şu anda büyükşehirde en fazla gelen şikayet; sizler de biliyorsunuz, metrobüsten ve İETT'den. Dolayısıyla arkadaşımız bu manada bugüne kadar muhakkak güzel hizmetler yaptı ama bu manada eksik kaldığını düşünüyoruz, değiştirdik. İnşallah yerine bu şikayetleri daha aza indirecek yeni bir arkadaşımızı görevlendireceğiz, o şekilde devam edeceğiz."

Bir soru üzerine Uysal, Emecen'in yerine atanacak kişiyle ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti.

Atanacak ismin henüz belirlenmediğini bildiren Uysal, şöyle konuştu:

"Alternatiflerimiz var, onların üzerinde çalışıyoruz. Diğer konularda da önümüzdeki süreçte eksik gördüğümüz varsa, aslında işini iyi yapıyordur ama üzerindeki amiri ile anlaşamıyordur. Bizler için de 'farklı düşünüyoruz anlaşamıyoruz' diyebilir. O tür şeylerde her halükarda değişiklik olacak. Kesinlikle değişiklik olmayacak, kesinlikle şunlar, şunlar değişecek diye bir kararımız yok. Baştan söylediğimiz geçerlidir. Önümüzdeki süreçte çalışma esnasında arkadaşlarımızla yola ne şekilde devam edeceğimize o şekilde bakacağız. İETT genel müdürümüz ile anlaşmazlıktan ziyade İETT ile ilgili şikayetlerden kaynaklı olarak böyle bir tasarruf kullandık."

Muhabir: Lale Bildirici