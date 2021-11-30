Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
İhracat ödülü aldı
İhracat ödülü
Konut için destek istedi
Destek istedi
Dev yatırım
Dev yatırım
Hedef 30 milyar dolar
Hedef 30 milyar dolar
Denizden yıldız çıktı
Denizden yıldız çıktı

İhracat ödülü aldı

Porland İhracat Direktörü Oğuz Uçar "Porselen üretiminde dünyanın en büyük 10 anahtar oyuncusundan biriyiz. Ürünlerimizi dünyada çok daha fazla kullanıcıyla tanıştırmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu anlamlı törende iki kategoride ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İhracat ödülü aldı

20 bini aşkın ürün çeşidini 4 kıtada 30’dan fazla ülkeye sunan Porland, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İhracatın Şampiyonu Ödül Töreni’nde porselen sofra-mutfak eşyası kategorisinde en yüksek ihraç birim fiyatına sahip firma ödülünün sahibi oldu.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 3. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni; kamu, sektör temsilcileri ve ihracatçı firma yöneticilerinin geniş katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’de 33 mağazası, yurt dışındaki 200’ü aşkın bayisi ve kurduğu geniş satış ağı ile ihracattaki başarısını kanıtlayan Porland, porselen sofra-mutfak eşyası kategorisinde en yüksek ihraç birim fiyatına sahip firma ödülünün sahibi oldu.

Porland adına ödülü kabul eden İhracat Direktörü Oğuz Uçar ödülle ilgili duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti: ‘‘Porland olarak  porselen üretiminde dünyanın en büyük 10 anahtar oyuncusundan biriyiz. Ürünlerimizi dünyada çok daha fazla kullanıcıyla tanıştırmayı hedefliyoruz. Bu hedefle birlikte birçok büyük ülkeyi ürün çeşitliliğimiz ile tanıştırmak için ciddi stratejik planlamalar yapıyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu anlamlı törende iki kategoride ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Porland’aIhracat ödülüPorland İhracat DirektörüOğuz Uçar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1