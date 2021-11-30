İhracat ödülü aldı

20 bini aşkın ürün çeşidini 4 kıtada 30’dan fazla ülkeye sunan Porland, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İhracatın Şampiyonu Ödül Töreni’nde porselen sofra-mutfak eşyası kategorisinde en yüksek ihraç birim fiyatına sahip firma ödülünün sahibi oldu.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 3. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni; kamu, sektör temsilcileri ve ihracatçı firma yöneticilerinin geniş katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’de 33 mağazası, yurt dışındaki 200’ü aşkın bayisi ve kurduğu geniş satış ağı ile ihracattaki başarısını kanıtlayan Porland, porselen sofra-mutfak eşyası kategorisinde en yüksek ihraç birim fiyatına sahip firma ödülünün sahibi oldu.

Porland adına ödülü kabul eden İhracat Direktörü Oğuz Uçar ödülle ilgili duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti: ‘‘Porland olarak porselen üretiminde dünyanın en büyük 10 anahtar oyuncusundan biriyiz. Ürünlerimizi dünyada çok daha fazla kullanıcıyla tanıştırmayı hedefliyoruz. Bu hedefle birlikte birçok büyük ülkeyi ürün çeşitliliğimiz ile tanıştırmak için ciddi stratejik planlamalar yapıyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu anlamlı törende iki kategoride ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”