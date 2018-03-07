İhracata ağırlığını koydu

MERSİN (AA) - Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş, birlik üyelerince şubat ayında 158 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, bağlı oldukları Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) toplam ihracatında yüzde 18, sektörün ülke genelindeki ihracatında da yüzde 9 paylarının bulunduğunu bildirdi.

Ulubaş, yaptığı yazılı açıklamada, birliklerine üye ihracatçılar tarafından şubat ayında yapılan dış satımın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttığını bildirdi.

Şubatta 158 milyon dolar tutarında ihracat yaptıklarını belirten Ulubaş, "AKİB'in toplam ihracatında yüzde 18, sektörün ülke genelindeki ihracatında da yüzde 9'luk paya sahibiz." ifadesini kullandı.

Ulubaş, bu dönemde en fazla ihracatın yapıldığı ürün gruplarının demir çelik yassı kaplama, demir çelik boru ve demir çelik çubuk, ülkelerin de Yemen, İspanya, İsrail, Irak, Mısır, Birleşik Krallık, Yunanistan, Almanya ve Romanya olduğunu kaydetti.