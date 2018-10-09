İhracata sallandı

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde ürün tedarik ettiği ulusal marketlerden birinin talebiyle portatif salıncak, sandalye ve hamak gibi kamp ekipmanları üretmeye başlayan girişimci, 3 yılda çalışan sayısını ve üretim miktarını büyük ölçüde artırdı, ardından ihracata başladı.

Ulusal marketlere bazı ürünler tedarik eden, akıllı tahta satışı yapan bir elektronik firmaya da lamine yazı tahtası üreten Gökhan Yer'in hayatı, marketlerden birinden gelen salıncak siparişiyle değişti.

Hiç deneyiminin olmadığı tekstil sektörüne giriş yapan Yer, 3 yıl önce 1 milyon 300 bin liralık yatırımla üretim tesisi kurdu.

5 kişiyle üretime başlayan Yer, siparişlerin birbirini takip etmesi üzerine ilk yıl 70 bin adet kamp sandalyesi, hamak, salıncak ve pazar arabası üretti.

Çalışan sayısını 73'e, üretim miktarını da 1 milyon adede çıkaran Yer, son olarak Fransız bir firmayla çadır ve uyku tulumu üretimi için sözleşme imzaladı.

- Tesadüfen gelen başarı

Gökhan Yer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesadüf eseri bu sektörde olduğunu, ulusal marketlerden birinden portatif salıncak siparişi aldıktan sonra tekstil sektörüne adım attığını söyledi.

Daha önce Çin'den ithal edilen kamp sandalyesi, hamak, salıncak gibi ürünleri yerli olarak üretmeye başladığını belirten Yer, siparişlerin artmasıyla kapasitesini ve istihdamını artırdığını anlattı.

Gördükleri ilgi nedeniyle gelecek yıl çalışan sayısını 150'ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Yer, "Pazar alanımız şu anda Türkiye'deki tüm ulusal marketler. Yurt dışında şu anda Fransız bir firmayla anlaşma sağladık. En kısa sürede ilk etapta 25 bin adetle kamp çadırı ve uyku tulumu ihracatına başlayacağız. Firma olarak hedefimiz üretim hacmini, istihdamımızı ve ihracatımızı daha da artırmak." diye konuştu.