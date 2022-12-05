İhracatçı KUR altında kalıyor

Artan üretim maliyetlerine karşın dolar kurunun uzun süreden beri stabil kalması ihracatçı firmaların rekabet gücünü zayıflattığını ifade eden İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca; enerji, lojistik, iş gücü maliyetleri gibi temel üretim ihtiyaçlarını oluşturan giderlerin artması ihracatçıyı çıkmaza soktuğunu dile getirdi. Karaca, “Elbette hiçbirimiz enflasyonun olmasını istemeyiz. Ama enflasyon varsa, döviz kurunun da o oranda artması lazım. Son 1 yıla baktığımızda kur aynı seviyede. Geçen yıl bir firmanın 1 milyon lira işletme sermayesi ihtiyacı varsa bugün bu ihtiyaç 4 milyon TL’ye çıkmış durumda. TL maliyetlerimiz artarken kur aynı seviyede kalıyor. Rakiplerimizle aynı döviz cinsi ile rekabet ederken kendi para birimlerimizde artan maliyetler belirleyici oluyor. Bu kur seviyesi ile artan TL maliyetini karşılamak da rakiplerimizle rekabet etmek de zor. İhracatçı TL maliyetlerle döviz kuru arasında sıkıştı.” dedi.

Antalya'da, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince (TDKD) düzenlenen 9. Leather&Fur Fuarı, sektördeki Türk firmalarının temsilcilerini yurt dışı pazarının temsilcileriyle bir araya getirdi. Deri sektörünün yoğun katılım gösterdiği fuarda konuşan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, Ekim ayı sonunda geçen yılın ihracat rakamını yakaladıklarını, 11 ayın sonu itibariyle 1 milyar 860 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mevcut atölye ve imalatla buraya kadar geldiklerini, deri ve deri mamulleri sektörü olarak endüstriye adım atmak durumunda olduklarını belirten Karaca, talebin çok olduğunu ve kapasitenin yetersiz kaldığını dile getirdi. İDMİB Başkanı Güven Karaca, dünyanın nereye doğru gittiğini öngörerek e-ticaret ve e-ihracat planları ile hedef ülke tanımının değiştiğini vurguladı. Karaca, "Hedef ülkemiz e-ticaret yani dünya. Burayı bir pazar olarak görüp farklı bakış açılarıyla, farklı yaklaşımlarıyla çözmemiz lazım. Bunu çözdükten sonra zaten hedef ülke diye bir şey kalmayacak. Tek bir siteden, tek bir ekrandan dünyanın her tarafına satış yapılabiliyor artık" dedi.

En yüksek katma değerli ürün ihraç eden dördüncü sektör olduklarını ifade eden Karaca, "Üç yıl önce imalat ve ihracatı en çok düşen sektördük, 2 yıl önce biz müşteri arıyorduk. Bugün müşteri burada üretecek atölye bulamıyor. Pazar payımızın yüzde 40'ı Avrupa Birliği'ne(AB), yüzde 16'sı Orta Doğu bölgesine. Deri ve kürk konfeksiyon bize çok destek veriyor, bizim için çok önemli sektör. Düzenlenen bu fuarda ürün gruplarının ortalama değeri 118 dolar. Yani Türkiye ortalamasının neredeyse yüz katı" ifadelerini kullandı

Türkiye ihracatına yön veren birçok firma, işletme maliyetlerinin bir yılda TL bazında 4 katına çıkmasına rağmen kurların aynı seviyede kalmasının zorluğunu yaşıyor. İDMİB Başkanı Güven Karaca, kurların olması gereken seviyenin altında kaldığını ve sektörlerin bu durumdan dolayı zor günleri geçirdiğini vurguladı.

TL BAZINDA MALİYETLER ARTTI, KUR AYNI SEVİYEDE KALDI

Konuyla ilgili görüşlerini aktarmaya devam eden Karaca, “Son 1 yıla baktığımızda TL maliyetlerimiz artarken kur aynı seviyede kaldı. Bu kur seviyesi ile artan TL maliyetini karşılamak da rakiplerimizle rekabet etmek de zor. İhracatçı TL maliyetlerle döviz kuru arasında sıkıştı.” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin ı ‘Kurlar da enflasyon oranında artmalı’ açıklamasını desteklediğini söyleyen İDMİB Başkanı Güven Karaca, kurların olması gereken seviyenin altında kaldığını belirterek, “Elbette hiçbirimiz enflasyonun olmasını istemeyiz. Ama enflasyon varsa, döviz kurunun da o oranda artması lazım. Son 1 yıla baktığımızda kur aynı seviyede. Geçen yıl bir firmanın 1 milyon lira işletme sermayesi ihtiyacı varsa bugün bu ihtiyaç 4 milyon TL’ye çıkmış durumda. TL maliyetlerimiz artarken kur aynı seviyede kalıyor. Rakiplerimizle aynı döviz cinsi ile rekabet ederken kendi para birimlerimizde artan maliyetler belirleyici oluyor. Bu kur seviyesi ile artan TL maliyetini karşılamak da rakiplerimizle rekabet etmek de zor. İhracatçı TL maliyetlerle döviz kuru arasında sıkıştı” dedi.