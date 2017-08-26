İhracatçılar Katar yolcusu

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de ağustos ayının başında ikili görüşmelerde bulunan Türk ve Katarlı iş adamları, 26-29 Ekim'de Katar'da düzenlenecek Gıda ve Tüketici Fuarı'nda yeniden bir araya gelecek.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Gıda ve Tüketici Fuarı'nda ihracata yönelik görüşmeler yapılacak.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, AA muhabirine, ihracatı maraton koşusuna benzeterek devamlılık ve sürekliliğin çok önemli olduğunu belirtti.

- "Önemli olan kalıcı olabilmek"

İhracat yaptıkları ülkelerdeki iş adamlarıyla bir araya geldikçe ilişkilerin daha da ilerlediğini kaydeden Tarakçıoğlu, "İkili görüşmelerde olsun, fuarlarda veya diğer organizasyonlarda olsun bir araya gelince karşı tarafın isteklerini ve taleplerini daha iyi anlıyoruz." dedi.

Avrupa pazarında karlı satışların zor olduğuna dikkati çeken Tarakçıoğlu, "Ama Katar gibi pazarlar bizim için daha karlı pazarlar. Ürünlerimizi daha iyi anlatabildiğimiz pazarlar. Onun için bu tür fuarlara ve faaliyetlere önem veriyoruz. Katılım göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Katar'da Türklere karşı sevgi var"

Dünyada bazı ülkelerin Türkiye'ye karşı ön yargılı olduklarına işaret eden Tarakçıoğlu, "Katar'da ise Türklere karşı bir sevgi var. Orada sektörlerimizin ne kadar ileri düzeyde olduklarını gösterirsek orta ve uzun vadede karşılığını alırız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fuara milli katılım organizasyonu düzenlemeyi planladıklarını aktaran Tarakçıoğlu, özellikle kayısı, incir, zeytin ve üzüm gibi Türkiye'nin hem ihracatında hem de üretiminde ön plana çıkan ürünlerin Katar'da büyük ilgi göreceğini tahmin ettiklerini söyledi.

- Hedef Katar'da kalıcı olabilmek

Ağustos ayının başında Katarlı iş adamlarıyla İzmir'deki görüşmelerin çok olumlu geçtiğini belirten Tarakçıoğlu, şöyle konuştu:

"Aynı düşünceye yakın insanlarla iş yapmak daha verimli ve kısa sürede iş birliğinin artmasına sebep oluyor. İzmir'de bunu sezinledik. Biz bu pazarda ürünlerimizi kalitesiyle, fiyatıyla kabul ettirebiliriz. Türk ihracatçısı uluslararası firmalarla rekabet edebilir düzeyde. Önemli olan ortaya çıkan siyasi bir krizden dolayı ihracatın artması değil orada kalıcı olabilmek."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin haziran ayında ambargo uyguladığı Katar'a haziran ayının başından 24 Ağustos'a kadar 152 milyon 555 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde ise 82 milyon 158 bin dolardı.

İhracatta ilk sırada 28 milyon 164 bin dolarla elektrik-elektronik sektörü yer aldı. Bunu 26 milyon 776 bin dolarlar su ürünleri ve hayvancılık mamulleri izledi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Katar-Türkiye ikili iş görüşmeleri ağustos ayının başında İzmir'de gerçekleştirilmiş, organizasyona Katar'dan 90, Türkiye'den 150 firma temsilcisi katılmıştı.