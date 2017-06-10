ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Dahi̇lde İşleme Reji̇mi̇ Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan düzenleme ile tebliğe, yeni bir geçici madde eklendi.
Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları başlıklı madde kapsamında, önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine tebliğ ile sağlanan ek sürelerden faydalanmak amacıyla, belirtilen süreler içinde başvuruda bulunamamış veya başvurusu reddedilmiş firmaların, 3 ay içinde elektronik ortamda başvurmaları kaydıyla belirtilen ek sürelere ilişkin talepleri değerlendirmeye alınacak.
Muhabir: Göksel Yıldırım
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya, dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süreden yararlanabilmek için yeni bir olanak sağlandı.
10 Haziran 2017 Cumartesi 09:38
ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Dahi̇lde İşleme Reji̇mi̇ Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.