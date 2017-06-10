İhracatçıya yeni olanak

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Dahi̇lde İşleme Reji̇mi̇ Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenleme ile tebliğe, yeni bir geçici madde eklendi.

Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları başlıklı madde kapsamında, önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine tebliğ ile sağlanan ek sürelerden faydalanmak amacıyla, belirtilen süreler içinde başvuruda bulunamamış veya başvurusu reddedilmiş firmaların, 3 ay içinde elektronik ortamda başvurmaları kaydıyla belirtilen ek sürelere ilişkin talepleri değerlendirmeye alınacak.

Muhabir: Göksel Yıldırım