İhracatın kimyasını değiştirdi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre; Kasım ayında kimya ihracatı 2016 yılı Kasım ayına göre yüzde 20,64 artarak 1 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün on bir aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 16,04 artış ile 14 milyar 734 milyon dolara yükseldi. Kasım ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında Mısır ilk sırada yer aldı.



Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sanayi yılın başından bu yana ihracatta yakaladığı yükselişi Kasım ayında da devam ettirdi. Kimya sektörünün Kasım ayındaki ihracatı 2016 yılı Kasım ayına göre yüzde 20,64 artarak 1 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Kasım ayında en fazla ihracat Mısır’a yapıldı

Mısır, Kasım ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Mısır’a yapılan kimya ihracatı 2016 yılının Kasım ayında 59 milyon 960 bin dolar iken bu yıl aynı dönemde yüzde 62 artışla 97 milyon 397 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ihracatında Mısır’dan sonra ilk onda yer alan diğer ülkeler ise; Almanya, Irak, Hollanda, İtalya, ABD, İngiltere, İran, Çin ve Suudi Arabistan oldu.



Plastikler ve mamülleri ihracatı birinciliğini korumaya devam ediyor

Alt sektörlerde plastik ve mamülleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Kasım ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamülleri 488 milyon 702 bin 282 dolarlık ihracatla birinciliğini korumaya devam ediyor. İkinci sırada 237 milyon 286 bin 120 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri yer alırken, kauçuk, kauçuk eşya ihracatı 121 milyon 739 bin 806 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Kauçuk eşyaları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘anorganik kimyasallar’, 'eczacılık ürünleri’, 'uçucu yağlar, kozmetikler’, 'sabun ve yıkama müstahzarları’, 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, 'organik kimyasallar’ ve 'muhtelif kimyasal maddeler’ oldu.



Sektörün on bir aylık ihracat performansına bakıldığında ise Ocak - Kasım döneminde kimya sanayi ihracatının yüzde 16,04 artışla 14 milyar 734 milyon dolara ulaştığı görüldü. Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler; Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Irak, ABD, Mısır, İtalya, İran, İspanya, İngiltere ve Yunanistan olarak sıralandı.

Kimya sektörünün Kasım ayı performansını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Kasım ayında en çok kimya ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke Mısır oldu. Mısır’a Kasım ayındaki kimya ihracatımız 97 milyon 397 bin dolar olarak gerçekleşti. Mısır’a verdiğimiz ilk üç ürün gurunda ‘yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler’ ve ‘sabun ve yıkama müstahzarları’ bulunuyor. Mısır’ı takiben ilk on içerisinde Almanya, Irak, Hollanda, İtalya, ABD, İngiltere, İran, Çin ve Suudi Arabistan bulunuyor. Politik gelişmelere rağmen Mısır, Almanya ve ABD’de dikkat çekici bir artış olduğunu görüyoruz.

Kasım ayı genel kimya ihracatımız 1 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşti. On bir ayda 14 milyar 734 milyon dolarlık ihracata ulaştık, yılsonunda da 16 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı umuyoruz. Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk üç sektöründen biri olan kimya sektöründeki ihracat artışının devam etmesi bizleri memnun ediyor. İKMİB olarak birçok alım heyeti ve ticaret heyeti organizasyonu düzenliyoruz, yurt dışında en önemli fuarlara milli katılım sağlıyoruz. Sektörün büyümesi ve yeni pazarlara ulaşması için yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz” dedi.