İhracatta dijital devrim

Mevcut ihracatçıların yanı sıra ihracatçı adaylarının e-devlet şifresi ile giriş yapabileceği Kolay İhracat Platformu’nda, yeni nesil teknolojiler, veri bilimi ve yapay zeka bileşimi ile 10 milyon satırı aşkın veri işlenerek, ihracatçıya kolay ve güvenli bir şekilde, tek bir kanaldan ulaştırılıyor.

İhracatta devrim niteliği taşıyan Kolay İhracat Platformu, Akıllı İhracat Robotu, Pazara Giriş Haritaları, İhracat Kokpiti gibi modülleriyle dünyadaki benzerlerinden ayrışıyor. Platform ayrıca, uluslararası birçok veri tabanı ile entegre olarak, canlı veri akışı sayesinde ihracatçılara anlık veriler sunuyor. Kolay İhracat Platformu tüm bu özellikleri ile, benzerleri arasında açık ara en kapsamlı ve öncü platform olarak öne çıkıyor.

TİCARET BAKANI PEKCAN: “DIŞ TİCARETİMİZDE YEPYENİ BİR DÖNEME ADIM ATIYORUZ”

Medeniyetler tarihi boyunca tüm dünyada ticaretin ana merkezlerinden biri olan Türkiye’nin Kolay İhracat Platformu ile bundan böyle aynı zamanda “ticaretin en akıllı aktörü” olarak da konumlandığını ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Tüm yurt dışı emsallerinden açık ara önde olan Kolay İhracat Platformu ile dış ticaretimizde yepyeni bir döneme adım atıyoruz. Kolay İhracat Platformu hem ticaret erbabımız hem de Bakanlığımız için yepyeni bir sayfa olacak. Kolay İhracat Platformu projemiz, Türkiye’nin ihracatına doğrudan etki edebilecek, üzerinde oldukça çalıştığımız ve büyük heyecan duyduğumuz çok önemli bir yazılım projemizdir. Ticaret erbabımız için içinde bulunduğumuz dijital çağın ruhuna uygun; oldukça gelişmiş bir altyapı hazırladık. İhracatçılarımıza ve ihracat hedefi olan girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını ciddi şekilde yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz. Kolay İhracat Platformu’nun, kapsamı, niteliği, hedef kitle ve etki alanı, ayrıca içinde barındırdığı teknoloji itibarıyla bugüne kadar tamamladığımız tüm projelerin ötesine geçtiğini değerlendiriyoruz.

Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın ve ihracatçı adaylarımızın yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak. Bildiğiniz gibi, Ticaret Bakanlığı olarak özellikle dijitalleşme ve otomasyon eksenli projelere büyük önem ve öncelik atfediyoruz. Türkiye olarak, ekonomik büyümede, kalkınmada, yerli ve milli üretimde, ihracatta çok ciddi hedeflerimiz var. Hedeflerimize ulaşmamız adına dijital ekonomiye en iyi şekilde adapte olabilmemiz gerekmektedir.”

“90 BİN İHRACATÇI, 3 MİLYON KOBİ’Yİ HEDEFLİYORUZ”

Ticaret Bakanlığı olarak bu vizyon doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Pekcan; “Firmalarımızı dijitalleşme alanında cesaretlendirme ve desteklemenin ötesinde, Bakanlık olarak kendi iş süreçlerimizde ve sunduğumuz hizmetlerde dijital teknolojileri yakından takip ediyor ve bunları iş süreçlerimize adapte ediyoruz. Dijitalleşme ve otomasyon alanında öncü ve örnek bir kurum olma vizyonu ile hareket etmeye devam ediyoruz. Kolay İhracat Platformumuz da bu vizyonla geliştirdiğimiz projelerin en son ve en gelişmiş örneğidir.

Kolay İhracat Platformu ile başta 90 bin ihracatçı ve 3 milyonun üzerinde KOBİ’miz olmak üzere ihracat hedefi olan girişimcilerimizin de tamamını hedefliyoruz. Platform, hem mevcut ihracatçılara hem de ihracata yeni adım atacak firmalarımıza büyük kolaylık sağlayacak.”

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Kolay İhracat Platformunun I.Fazı, yarın itibarıyla firmaların kullanımına açılıyor. İkinci faz ise yıl sonuna kadar hizmete girecek. 1. Faz’da 6 modül yer alıyor. Bunlar:

i. Akıllı İhracat Robotu Modülü

ii. Pazara Giriş Haritası Modülü

iii. Ülke Sayfası Modülü

iv. Sektör Sayfası Modülü

v. İhracat Kokpiti Modülü

vi. Mevzuat Modülü

Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kullanımına açık olan Platforma Kolayihracat.gov.tr üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yapılıyor. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli ve kapsamlı veri tabanlarından sağlanan canlı ve güncel veri, makine öğrenmesi tabanlı Akıllı İhracat Robotu tarafından işlenerek, her ölçekteki ihracatçıya, kendi ihtiyaçlarına uygun, potansiyeli yüksek ticaret yollarını işaret ediyor, ihracatçının gücüne güç katılıyor.

Platforma özel olarak hazırlanan ve 5400 ürün ve 190 ülke özelinde farklılaşan bir milyonun üzerinde Pazara Giriş Haritası ile ihracatçılar ürünlerine en uygun pazara ilişkin karşılaştırmalı analizler, vergi oranları, tarife dışı engeller ve pazardaki rakiplerine ilişkin bilgi edinebiliyor.

Kolay İhracat Platformu’nda mevcut ülke ve sektör sayfalarında ise sektöre yön veren global trendler ve stratejik pazara giriş kriterlerini takip eden firmalar “Ürünümü hangi pazara satabilirim?” ya da “Bu pazarda hangi ürün satılır?” gibi tüm sorularına cevap buluyor.

İhracatçılar ve ihracatçı adayları ayrıca platform üzerinden hedef pazarlarındaki alım talepleri, ihale duyurularına ve potansiyel alıcı bilgilerine anlık olarak ulaşabiliyor. Her firmaya özel olarak oluşan İhracat Kokpiti üzerinden firmalar kendi ihracat geçmişlerini detaylı bir şekilde analiz ederek ihracat stratejilerini oluşturuyor.



PAZARA GİRİŞ HARİTASI VE ÜLKE SAYFALARI

Platformun Pazara Giriş Haritası ve Ülke Sayfası modüllerinde ise hedef pazarla ilgili sosyo-ekonomik göstergeler ve rakip ülke firmalarının pazar payları ve büyüklükleri gibi kritik bilgiler yer alacak. Ayrıca; Gümrük vergisi oranları, tarife dışı önlemler, Menşe belgesi örnekleri, Tercihli ticaret koşullarını sağlayan Anlaşmalar ve kümülasyonlara ilişkin bilgiler, Yurt dışındaki ticaret müşavirlerimizce belirtilen güncel gelişmeler ve ayrıntılar, Ülke ve sektör bazında ithalat ve ihracat verilerindeki değişim ve trendler, İhracatta zorunlu belgeler, Pazara girişteki temel koşullar, kriterler ve mevzuat gibi; pazara girişte bir ihracatçının ihtiyaç duyacağı hemen her bilgi, en etkin görsellerle ve en güncel haliyle ihracatçımızın kullanımına sunulmuş olacak.

1 MİLYON FARKLI PAZARA GİRİŞ HARİTASI

Kolay İhracat Platformunda, bu kadar büyük veri ve çok sayıda entegrasyon kullanılarak ürün ve ülke özelinde 1 milyon farklı Pazara Giriş Haritası oluşturabiliyor. Bu haritalar 5400 ürün ve 190 ülke özelinde farklılaşabiliyor. Sektörel haberler ve fuarlar, sektöre yön veren global trendler, ilgili ürünler için ihracat potansiyeli en yüksek ilk 10 Pazar, sektörün Türkiye’deki durumu gibi kritik bilgiler yine etkili görsellerle tek bir yerde sunulmuş olacak.

İHRACAT KOKPİTİ MODÜLÜ

Kolay İhracat Platformumuzun en temel amaçlarından bir tanesi de her firmamıza, kendi firmaları bazında, firmaya özel, terzi usulü içerikler üretebilmek. İhracat Kokpiti adını verdiğimiz Modül bu prensiple çalışacak. Platformda, her firma kendisine ait bir web sayfası yaratmış olacak.

İhracat Kokpiti, ihracat miktarı veya Bakanlığımızdan kullandıkları devlet destek tutarı potansiyelin altında olduğu değerlendirilen firmalarımıza özel yönlendirmeler yapabilecek ve firma özelinde tavsiyelerde bulunabilecek. Ayrıca firmalarımız kendi favori ülke ve sektör sayfalarına hızla ulaşarak güncel haber ve etkinlikleri kolaylıkla takip edebilecekler.

İKİNCİ FAZ YIL SONUNDA

Kolay İhracat Platformu’nun ikinci fazında, daha da “akıllı” bir robot ve genişletilmiş bir içerik ortaya konulacak. Akıllı ihracat robotumuz, daha kapsamlı ülke önerileri sağlayabilecek. Örneğin, ihraç ürünü ile birlikte satılabilecek yan ve tamamlayıcı ürünlere ilişkin tavsiyeler sunabilecek. Yine yapay zeka doğal dil işleme algoritmaları kullanan bir ‘chatbot’ platformda yer alacak ve firmalarımızın sorularını 7/24 cevaplıyor olacak. Platformda firmalarımızı sadece dünyaya açmakla kalmayıp yurtdışından ithalatçıların firmalarımıza ulaşmaları da sağlanacak. Firmalarımız platformda kendilerine ait bir sayfa oluşturarak ürünlerini sergileyebilecek ve ithalatçılarla iletişim kurabilecek.

