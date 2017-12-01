İhracatta Kasım iyi geçti

Türkiye İnracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 13 milyar 629 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2017 Kasım ayı, ihracat tarihindeki en iyi üçüncü kasım ayı oldu. İlk 11 ayda ihracat yüzde 10,7 artışla 142 milyar 663 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da yüzde 10,5 artarak 155 milyar 443 milyon dolara ulaştı. Miktar bazında ihracat ise Kasım’da yüzde 6,5 artarak 9,7 milyon ton, ilk 11 ayda ise yüzde 11,3 artışla 105,4 milyon ton olarak gerçekleşti.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla TİM 1000 sıralamasında 83 sırada yer alan Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki CRS Denim Fabrikasında açıklandı. İhracat rakamlarını açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi “2016’nın tamamında ulaştığımız ihracata bu yıl sadece 11 ayda ulaştık. Aralık ayında da en az bu ayki seviyeye ulaşarak OVP hedefimizi aşacağız. Kasım 2016 tarihinden bu yana ihracatta artış açıklıyoruz. Bu artışların yedi tanesi yüzde 10’un üzerinde. Huzurlarınızda bu başarının mimarları olan tüm ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi.



Kasımda parite etkisi pozitif yönlü 469 milyon dolar

Kasım ayı ihracatında parite etkisinin pozitif yönlü olarak 469 milyon dolar olduğunu vurgulayan Büyükekşi, “Bunda özellikle Euro Dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili. Yıl başından bu yana ise parite ihracatımızda 1,1 milyar dolarlık negatif bir etki yarattı. Geçen ay Eximbank ve Merkez Bankası kur riskine yönelik yeni uygulamalar ortaya koydu. Sadece ihracatçılarımızı değil, reel sektörün tamamı için çok önemli adımlar atılıyor. TİM olarak firmalarımızı bu yeni uygulamalar hakkında bilgilendirmek için çalışmalara hızla start vereceğiz” dedi.

Kur artışının genel kanının aksine ihracatçıları memnun etmediğinin de altını çizen Büyükekşi, “Aksine kurun daha öngörülebilir olması önemli. Rekabetçi kur düzeyi 3,50-3,60 seviyeleri. Kur artışı ile ihracatımız artırma hedefimiz yok. İhracatımızı, yüksek katma değerli ihracata ağırlık vererek kalıcı bir şekilde artırmak istiyoruz. Bu yılın başında dolar kuru 3,94’leri gördü. Referandumun ardından 3,50’nin altına geriledi. Bu artış ve düşüşler, ihracatçılarımıza daha çok kaybettirdi. Bu sebeple her platformda diyoruz ki; ihracatçı kur hareketlerinden değil, üretimden, ihracattan para kazanmalı. Bu sebeple tüm ihracatçılarımızı, kur riskinden korunacak araçları etkin bir şekilde kullanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

67 bin ihracatçının temsilcisi TİM olarak ihracatı ivmeli bir performansla artırmaya çalıştıklarını da dile getiren Büyükekşi, “Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için bir çok etkinlik düzenliyoruz. 6 - 9 Aralık tarihlerinde ise İstanbul’da Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nı düzenleyecek. 70 binden fazla katılımcıyı ağırlamayı hedefliyoruz” dedi.



En fazla ihracat yine otomotive ait

Sektörel bazda Kasım’da en fazla ihracatı yine 2 milyar 646 milyon dolarla otomotiv sektörü yaptı. Yılın ilk 11 aylık döneminde ihracatı sırtlayan otomotiv, 26 milyar 45 milyon dolar ihracata imza attı. Kasım ayında otomotivi 1 milyar 440 milyon dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 392 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.



Almanya’ya ihracat yüzde 11,3 arttı

İhracat pazarları bakımından Kasım ayında 161 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk üç ülkeden Almanya’ya yüzde 11,3; İngiltere’ye yüzde 16,4 ve İtalya’ya yüzde 14,5 artış oldu. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 45 ile Romanya’ya gerçekleşti. Ülke grubu bazında ise Kasım ayında AB’ye ihracat yüzde 18,3 artış gösterdi. Böylelikle AB’nin ihracattaki payı 50,2 oldu. Yılın ilk 11 ayında ise AB’ye ihracat 66,4 milyar dolara ulaştı. Kasım’da uzak pazarlara ihracatta da çift haneli artışlar görüldü. Kasım ayında Okyanusya ülkelerine ihracat yüzde 69,7 Uzak Doğu’ya yüzde 45,4 ve Orta ve Güney Amerika’ya da yüzde 41,8 arttı.



İlk 10’da en yüksek ihracat artışı yapan şehir; İzmir

İllerimizin performansına baktığımızda Kasım ayında 53 il ihracatını artırırken, 27 ilin ihracatı da geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 3 ilden İstanbul 5,7 milyar dolar, Bursa 1,3 milyar dolar ve Kocaeli 1,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İlk 10’da en yüksek ihracat artışını yüzde 32,4 ile İzmir gerçekleştirdi.



Tokat’ın 5. Bölgede yer alması avantaj

Konuşmasında Tokat’a ilişkin bilgiler de veren Büyükekşi, şunları söyledi: “Tokat’ın yatırım teşvik sisteminde 5. bölge yer alması ciddi bir avantaj. OSB yatırımları için ise 6. bölge teşviği uygulanıyor. Ancak atılması gereken daha çok adım var. 2016’da 17 milyon dolar ihracat yapan ilimiz ilk etapta ilimiz ihracatçı firma sayısını 100’e çıkarmalı, yıllık 100 milyon dolar ihracata ulaşmalı.”



Bakan Zeybekci: “Türkiye büyümede bir numara olacak”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de 11 Aralık’ta açıklanacak üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin olarak “Türkiye, G-20 ekonomisi ve OECD’nin 35 büyük ekonomisi içinde bir numara olacak. Eğer dünya kazan biz kepçe dolaşmasaydık, tüm çalışanlarımız Türkiye’nin enerjisine inanmasaydı, bir yerlerde arkamıza baksaydık, bunu başaramazdık” dedi.

