İki cevre ödülü aldı

Türkiye’nin en büyük ambalaj üreticisi konumunda olan Sarten Ambalaj, firmanın Ar-Ge Merkezinde tasarlanan ve malzeme kullanımının azaltıldığı 20 litrelik bidon projesi ile ÇEVKO’nun Yeşil Nokta Sanayi Ödülü’nü alırken, İSO’nun İnovatif Çevre Dostu Ürün Kategorisinde de 3’üncülük ödülü aldı. Düzenlenen ödül törenlerinde İnovatif Çevre Dostu Ürün ödülü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Yeşil Nokta Sanayi ödülü ise ÇEVKO Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar tarafından Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir’e takdim edildi.



Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, çalışmalarını çevreci bir anlayışla sürdürerek ambalajların çevreye olan etkilerini azaltmak için malzeme ağırlıklarını sürekli olarak düşürdüklerini söyledi. Enerji verimliliğinde iyileştirmeler yaparak ve üretim tesislerini müşterilerinin yakınına taşıyıp yerli kaynaklara önem verdiklerini anlatan Sarıbekir, “Fire ve ıskartaları azaltıp diğer tüm çalışmalarımızla çevreye olan etkiyi en aza indirmeye çaba sarf ediyoruz” dedi.

ENERJİDEN YÜZDE 15 TASARRUF

Sarten’in iki kurumdan ödül alan 20 LT yeni bidon projesinde mevcut ürünün fonksiyon ve performansını artırılarak malzeme kullanımı azaltıldı, çevrim süreleri kısaltılarak daha verimli bir üretim sağlandı. Bidonların ağırlığı 1100 gramdan 1050 grama indi, çevrim süresinde yüzde 10’nun üzerinde iyileşme gerçekleştirildi. Çevrim süresinin kısaltılması ile elde edilen enerji tasarrufu yüzde 15 seviyesinde oldu. Nakliye sırasında aynı araçta minimum yüzde 10 oranında daha fazla ürün sevk edilebiliyor.



Ayrıca bu çalışma bir platform proje olarak yeni bir ürün ailesi oluşturulmasına da imkân verdi. Halen 3 farklı ürün bu proje kapsamında üretimde yer alıyor. Söz konusu proje ile 2017 yılı içerisinde tasarruf edilen malzeme miktarı 28 bin 250 kg oldu.





