İki havalimanı parası harcadık

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Türkiye'de, 2007-2017 döneminde ithal edilen cep telefonu için ödenen tutar, İstanbul Yeni Havalimanı maliyetinin yaklaşık 2 katına ulaştı. İthal edilen telefon sayısı bu dönemde 142,4 milyona ulaşırken, ödenen tutar ise 23 milyar 708 milyon 146 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin 2007 ve sonrası cep telefonu ithalatı için ödediği tutar dikkati çekti.

Türkiye'nin 2007-2017 yıllarında ithal ettiği cep telefonları için 23 milyar 708 milyon 146 bin 266 dolar ödenirken, bu rakam 10,5 milyar avro (12,8 milyar dolar) olarak belirtenen İstanbul Yeni Havalimanı maliyetinin yaklaşık 2 katı oldu.

En fazla cep telefonu ithalatı 15 milyon 811 bin 936 adetle 2007'de gerçekleştirildi. En fazla ödeme yapılan yıl ise 3 milyar 136 milyon 596 bin dolarla 2015 oldu. Geçen yıl bu tutar 2 milyar 832 milyon 552 bin dolar olarak gerçekleşti.



2007 yılında 1 milyar 722 milyon 947 bin 822 dolarlık cep telefonu ithalatı yapılırken, bu rakam 2009 yılında küresel ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık yüzde 37 azalarak en düşük seviyesini gördü. Söz konusu yılda ithal edilen 10 milyon 990 bin 347 telefon için 1 milyar 71 milyon 251 bin 602 dolar kasadan çıktı.



İthal edilen telefon sayısının dalgalı bir seyir izlediği 2007-2017 döneminde ithal edilen toplam cep telefonu sayısı 142 milyon 389 bin 112'ye ulaştı. Akıllı telefonların üretim süreçlerinde yer alan Çin son yıllarda söz konusu ithalatın en fazla yapıldığı ülke olarak zirvedeki yerini koruyor.

- İhracatın seyri



Türkiye, 2007 yılında 8 milyon 326 bin 439 dolarlık cep telefonu ihraç ederken, bu rakam 69 milyon 663 bin dolarla en yüksek seviyesine 2016'da ulaştı. Geçen yıl ise ihracat 2016'ya göre yaklaşık yüzde 46 azalarak 37 milyon 847 bin 374 dolara geriledi.



Geçen yıl ihraç edilen telefon sayısı ise 579 bin 393 oldu. Türkiye, 2007-2017 yıllarında toplam 3 milyon 374 bin 449 cep telefonu ihraç ederken, elde edilen gelir 297 milyon 474 bin 478 doları buldu.



2007-2017 yılları arasında ithal ve ihraç edilen cep telefonlarına ilişkin veriler şöyle:

Yıl İthalat Miktarı (adet) İthalat Tutarı (dolar) İhracat Miktarı (adet) İhracat Tutarı (dolar) En Çok İthalat Yapılan Ülke 2007 15.811.936 1.722.947.822 76.356 8.326.439 Macaristan 2008 14.522.515 1.436.499.289 154.519 16.575.418 Çin 2009 10.990.347 1.071.251.602 91.482 10.116.100 Çin 2010 12.145.459 1.302.168.643 185.223 18.801.651 Macaristan 2011 14.308.793 1.744.300.027 130.339 18.751.820 Çin 2012 10.627.991 1.716.495.316 148.343 29.488.925 Çin 2013 12.199.623 2.690.012.661 195.195 34.673.794 Çin 2014 12.546.529 2.996.943.234 421.298 22.520.855 Çin 2015 13.581.718 3.136.596.614 518.544 30.708.760 Çin 2016 13.464.546 3.058.378.228 873.757 69.663.342 Çin 2017 12.189.655 2.832.552.830 579.393 37.847.374 Çin TOPLAM 142.389.112 23.708.146.266 3.374.449 297.474.478