İki ödül birden aldı

Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan ve piliç eti sektöründe Lezita markası ile tüketicilere yenilikçi ürünler sunan Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş., Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl İzmir Ticaret Odası (İTO) ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) işbirliğinde gerçekleştirilen Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni’nden iki ödülle döndü. Sürekli gelişim hedefiyle hayata geçirdiği yatırımlarla Türkiye ekonomisine değer katan Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından verilen Et ve Balık Ürünleri Sanayii’nde Üretim ve Yatırım Birincilik Ödülü ile İzmir Ticaret Borsası tarafından verilen Borsa Üyeleri Arasında Kendi Meslek Grubunda Borsa Tescil İşlemleri Birincilik Ödülü’nü kazandı.

Ödüllerin 5 Şubat 2020 tarihinde Balçova Kaya Termal Otel’de gerçekleştirilen törenle sahiplerini bulduğu organizasyona EBSO, İTO ve İTB yöneticilerinin yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. adına ödülü alan Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Özdil “Üretim ve yatırım gücümüzü kanıtlayarak bizleri gururlandıran bu ödüller için değerli kurumlarımıza teşekkür ederiz. 2020 yılında gerçekleştireceğimiz 50 Milyon TL’lik yeni yatırımla işlenmiş piliç ürünleri üretim kapasitemizi artırarak Lezita markamız ile tüketicilere yenilikçi ürünler sunmaya devam edeceğiz” dedi. Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödüllerinde şirketler; “Üretim”, “Yatırım”, “İhracat”, “Vergi” ve “İstihdam” kategorilerinde Türk ekonomisine katkıları, Ar-Ge ve inovasyon yatırımları doğrultusunda değerlendiriliyor.

Lezita Hakkında

Abalıoğlu’nun yem sektöründeki 50 yıllık tecrübesinden aldığı güçle Türkiye’nin en önemli piliç eti üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteren Lezita, piliç eti ve ileri işlenmiş yenilikçi ürünler pazarındaki en önemli oyunculardan biridir. İzmir-Kemalpaşa’da, toplam 100.000 metrekarelik alanı ile Türkiye’nin en modern et entegre tesisinde piliç eti ve ileri işlenmiş et üretimi yapan Lezita, saatte yaklaşık 25.500, günde ise yaklaşık 400.000 adet üzerinde piliç işleme kapasitesine sahiptir.

2006 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyerek sektöründe en çok tercih edilen ve sevilen markalardan biri haline gelen Lezita, güçlü satış ağı sayesinde tüm Türkiye'deki ulusal ve yerel zincir mağazalarda, toplu tüketim ve perakende kanallarında ürünlerini tüketicilerle buluşturmaktadır.

Lezita; yenilikçi ürünlerinin itici gücüyle 2018 yılını sektörün üzerinde büyüme ile kapatırken, cirosunun önemli bir kısmını ileri işlenmiş ürünlerden elde etmektedir. Ürünlerini 30’dan fazla ülkeye ihraç eden ve yaklaşık 3000 kişiye iş olanağı sağlayan Lezita, yenilikçi atılımları ile pazar lideri olmayı hedeflemektedir.