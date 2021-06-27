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İki oteli ödül aldı

Tripadvisor’un her yıl gerçekleştirdiği anketlere göre belirlenen “Tripadvisor Travellers’ Choice 2021” ödülüne Elite World Sapanca Convention&Wellness Resort ve Elite World Marmaris almaya hak kazandı. Elite World Otelleri; bu ödül ile dünya çapında en iyi yüzde 10 otel arasında girmiş  oldu.

İki oteli ödül aldı
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Özgün mimarisi ve dekorasyon anlayışı ile Türk misafirperverliğini sentezleyerek, misafirlerine en üstün hizmet kalitesini sunmayı amaçlayan Elite World Hotels’in Marmaris ve Sapanca lokasyonlarında bulunan otelleri “Tripadvisor TravellersChoice 2021” ödülüne layık görüldü.

Konfor, şıklık ve misafirperverliği bir arada sunan Türkiye’nin yerel otel zinciri Elite World Otelleri başarısını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Son olarak dünyanın en büyük seyahat platformu Tripadvisor’un her yıl gerçekleştirdiği anketlere göre belirlenen “Tripadvisor Travellers’ Choice 2021” ödülüne Elite World Sapanca Convention&Wellness Resort ve Elite World Marmaris almaya hak kazandı. Elite World Otelleri; bu ödül ile dünya çapında en iyi yüzde 10 otel arasında girmiş  oldu. Bir yıl boyunca gezginlerin Tripadvisor'da yaptığı harika deneyim ve yorumlar sebebiyle otellere tebrik niteliğinde organize edilen bu özel ödül, turizm sektörü tarafından yakından takip ediliyor.

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Elite World Hotels’inMarmaris Ve Sapanca  OtellerineTripadvisor TravellersChoice 2021” ödülü
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