İki oteli ödül aldı

Özgün mimarisi ve dekorasyon anlayışı ile Türk misafirperverliğini sentezleyerek, misafirlerine en üstün hizmet kalitesini sunmayı amaçlayan Elite World Hotels’in Marmaris ve Sapanca lokasyonlarında bulunan otelleri “Tripadvisor Travellers’ Choice 2021” ödülüne layık görüldü.

Konfor, şıklık ve misafirperverliği bir arada sunan Türkiye’nin yerel otel zinciri Elite World Otelleri başarısını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Son olarak dünyanın en büyük seyahat platformu Tripadvisor’un her yıl gerçekleştirdiği anketlere göre belirlenen “Tripadvisor Travellers’ Choice 2021” ödülüne Elite World Sapanca Convention&Wellness Resort ve Elite World Marmaris almaya hak kazandı. Elite World Otelleri; bu ödül ile dünya çapında en iyi yüzde 10 otel arasında girmiş oldu. Bir yıl boyunca gezginlerin Tripadvisor'da yaptığı harika deneyim ve yorumlar sebebiyle otellere tebrik niteliğinde organize edilen bu özel ödül, turizm sektörü tarafından yakından takip ediliyor.