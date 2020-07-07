İki şube açtı

Verimli ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle Türk bankacılık sektörünün genç, dinamik ve saygın kurumları arasında yer alan Anadolubank, şube sayısını artırmaya devam ediyor. Muğla’da açtığı Turgutreis ve Yalıkavak şubeleriyle müşterilerine hizmet vermeye hazır olan Anadolubank, geçtiğimiz yıl başlattığı yeni şube atılımına bu yıl da devam edecek.

Türk bankacılık sektörünün genç, dinamik ve saygın kurumları arasında yer alan Anadolubank sürdürülebilir büyüme stratejisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Turgutreis ve Yalıkavak şubeleriyle Bodrum’daki şube sayısını üçe çıkaran Anadolubank, yeni şubeleriyle tüm bankacılık işlemlerinde müşterilerine destek verecek.

2019 yılında başlattığı yeni şube atılımına devam eden banka, hem bireysel hem de ticari bankacılığına yönelik sunduğu yenilikçi çözümlerle müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Anadolubank, ülkemizin her noktasındaki müşterilerinin yanında olmaya devam edecek.

Anadolubank hakkında:

1997 yılında HABAŞ Grubu tarafından Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan Anadolubank, bugün Türk bankacılık sektörünün genç, dinamik ve saygın kurumları arasında yer almaktadır. 3 şubeyle yola çıkan Banka, çalışanları ve iş süreçlerini destekleyen bilişim teknolojileri sayesinde büyümeye ve kendini geliştirmeye devam etmektedir. Verimli, kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle kısa sürede çağdaş bankacılığın tüm gereklerini yerine getirerek etkin bir yapılanmaya kavuşmuş, performans grafiğini sürekli yükseltmeyi başarmıştır. Anadolubank bir Habaş Şirketler Grubu iştirakidir.