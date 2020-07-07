Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fransa Ekonomi Bakanlığı Ziraat Türkiye Kupası japonya Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
İki şube açtı
İki şube birden açtı
Sanata destek
Sanata tam destek
Tercihi böyle yapın
Tercihi böyle yapın
Beyazı seçti
Beyazı seçti
Online atak
Online atak

İki şube açtı

İki şube açtı

Verimli ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle Türk bankacılık sektörünün genç, dinamik ve saygın kurumları arasında yer alan Anadolubank, şube sayısını artırmaya devam ediyor. Muğla’da açtığı Turgutreis ve Yalıkavak şubeleriyle müşterilerine hizmet vermeye hazır olan Anadolubank, geçtiğimiz yıl başlattığı yeni şube atılımına bu yıl da devam edecek.

Türk bankacılık sektörünün genç, dinamik ve saygın kurumları arasında yer alan Anadolubank sürdürülebilir büyüme stratejisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Turgutreis ve Yalıkavak şubeleriyle Bodrum’daki şube sayısını üçe çıkaran Anadolubank, yeni şubeleriyle tüm bankacılık işlemlerinde müşterilerine destek verecek.

2019 yılında başlattığı yeni şube atılımına devam eden banka, hem bireysel hem de ticari bankacılığına yönelik sunduğu yenilikçi çözümlerle müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Anadolubank, ülkemizin her noktasındaki müşterilerinin yanında olmaya devam edecek.

Anadolubank hakkında:

1997 yılında HABAŞ Grubu tarafından Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan Anadolubank, bugün Türk bankacılık sektörünün genç, dinamik ve saygın kurumları arasında yer almaktadır. 3 şubeyle yola çıkan Banka, çalışanları ve iş süreçlerini destekleyen bilişim teknolojileri sayesinde büyümeye ve kendini geliştirmeye devam etmektedir. Verimli, kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle kısa sürede çağdaş bankacılığın tüm gereklerini yerine getirerek etkin bir yapılanmaya kavuşmuş, performans grafiğini sürekli yükseltmeyi başarmıştır. Anadolubank bir Habaş Şirketler Grubu iştirakidir.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AnadolubankTurgutreis Ve Yalıkavak şubelerini AçtıAnadolubanktan 2 Yeni şube
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.